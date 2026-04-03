به گزارش ایلنا، منوچهر حبیبی در جلسه کارگروه ستاد بازسازی جنگ استان کرمانشاه، افزود: ارزیابی‌ها در حال انجام است. خسارات وارد شدهه به طور کامل ثبت و ضبط شده و شهروندان اطمینان داشته باشند که برای جبران این خسارات برنامه‌ریزی شده است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی به تعداد واحدهای مسکونی و تجاری خسارت دیده از جنگ در استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: 2000 واحد مسکونی و تجاری استان کرمانشاه در جنگ تحمیلی رمضان خسارت دیده است. از آغاز جنگ رمضان تاکنون 1972 نفر مجروح و بیش از 80 نفر شهید تفحص شده است.

استاندار کرمانشاه به محور اصلی جلسه کارگروه ستاد بازسازی جنگ در استان اشاره کرده و اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم به عنوان جنگ رمضان، جلسه مدیریت بحران در این استان تشکیل شده و وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف به طور مشخص، تعیین شده است.

حبیبی به تعیین بنیاد مسکن برای ارزیابی خسارات اشاره داشته و تصریح کرد: در همین راستا بنیاد مسکن به عنوان دستگاه اجرایی مسئول ارزیابی خسارات جنگ تعیین شد و با سرعت عمل مناسب، حدود 50 اکیپ ارزیاب در سراسر استان مستقر شدند تا روند بررسی و ثبت خسارات را انجام دهند.

وی به نحوه کمک‌های مردمی اشاره کرده و بیان داشت: موضوع ایجاد حساب ویژه در بنیاد مسکن برای جلب همدلی و همراهی مردم و خیرین مورد بررسی قرار گرفته تا افرادی که قصد دارند در بازسازی واحدهای خسارت‌دیده مشارکت کنند، بتوانند کمک‌های خود را از این طریق ارائه دهند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی از طریق این حساب می‌تواند روند بازسازی را تسریع کند. کمک‌های مردمی و خیرین زیر نظر بنیاد مسکن و بر اساس میزان خسارات ثبت‌شده هزینه می‌شود تا منابع به صورت دقیق در مسیر بازسازی واحدهای آسیب‌دیده بکار گرفته شود.

حبیبی به وضعیت واحدهای مسکونی تخریب‌شده و اسکان موقت صاحبان این واحدها اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: برای واحدهایی که دچار تخریب شده‌اند، هزینه اجاره مسکن موقت به حساب متقاضیان واریز شده تا بتوانند با آرامش نسبت به اسکان موقت خود در شرایط جنگی اقدام کنند.

وی به وضعیت مستأجران آسیب‌دیده اشاره داشته و اضافه کرد: بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی و با تأکید استانداری، مستأجرانی که دچار خسارت شده‌اند ظرف مدت هفته آینده از طریق بانک مسکن معرفی خواهند شد تا برای اسکان موقت یک‌ساله از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شوند.

استاندار کرمانشاه به میزان تسهیلات در نظر گرفته شده به مستأجران آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرده و در این خصوص گفت: میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای مستأجران با توجه به نوع شهر و جمعیت آن تعیین می‌شود. موضوع اجاره موقت مستأجران نیز ساماندهی و حل‌وفصل شده است.

