فعالیت ادارات استان خراسان جنوبی از 15 فروردین با حضور 50 درصدی کارکنان / حضور تمامی مدیران و معاونان در محل کار

به گزارش ایلنا، حسین موهبتی افزود: فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خراسان جنوبی در روزهای پنجشنبه با استفاده از ظرفیت دورکاری اجرایی می‌شود. اما مدیران، معاونان و رؤسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان و شهرستان‌های تابعه استان موظف به حضور تمام وقت در محل کار خود هستند.

وی به اولویت‌بندی اجرای فرایند دورکاری اشاره داشته و ادامه داد: در مورد اولویت‌بندی برای دورکاری نیز باید رعایت حال افراد دارای معلولیت، بیماران صعب‌العلاج، ریوی، قلبی و عروقی، بانوان شاغل سرپرست خانوار، باردار، دارای فرزند زیر 6 سال و یا فرزند معلول هستند، انجام شود و در اولویت دورکاری قرار بگیرند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی به ساعت کاری بانک‌ها در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: فعالیت بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14 تعیین شده است. همچنین در روزهای پنجشنبه نیز خدمات‌رسانی شبکه بانکی صرفاً از طریق شعب کشیک انجام می‌شود.

موهبتی به وضعیت فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی اشاره داشته و تصریح کرد: فعالیت مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان با توجه به شرایط جنگی موجود در کشور، کاملاً تابع ابلاغیه‌های ارسالی از سوی وزارتخانه‌های مربوطه است.

وی بیان داشت: دستگاه‌های عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه بهداشت، درمان، ارتباطات، انرژی، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار خود هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی بر ضرورت رعایت عدالت در فعالیت‌های حضوری و یا دورکاری اشاره داشته و تأکید کرد: مدیران موظف هستند در تقسیم دورکاری، عدالت را میان کارکنان رعایت کرده و ترتیبی اتخاذ کنند تا تمامی کارکنان از شرایط دورکاری یا حضور در محل کار برخوردار باشند.

موهبتی ابراز داشت: در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان و عدم ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی بر اساس صلاح‌دید دستگاه‌های اجرایی، حضور کارکنان جهت بهبود کیفیت خدمات‌رسانی قابل افزایش است. کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها موظفند در ارائه خدمات به شهروندان تا حصول نتیجه، همکاری لازم را به عمل آورند.

