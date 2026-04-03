پیکر ۲ سرباز شهید در چهارمحال و بختیاری تشییع شد

به گزارش ایلنا، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت:سرباز شهید پهلوان امیرمحمد داوری شلمزاری از شهدای ورزشکار استان و نخستین شهید جنگ رمضان شهرستان کیار است.

صابر خسروی افزود :سربازان وظیفه ارتش امیرمحمد داوری شلمزاری و یاسین رستمی در سحرگاه هشتم فرودین ١۴٠۵ در تجاوز پهپادی آمریکایی - صهیونیستی به یکی از یگان‌های توپخانه ارتش در استان اصفهان به درجه شهادت رسیدند.

وی بیان کرد: در تجاوز پهپادی متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به یکی از یگان‌های توپخانه ارتش در استان اصفهان پنج سرباز از این استان به شهادت رسیدند.

