پیکر ۲ سرباز شهید در چهارمحال و بختیاری تشییع شد
پیکر ۲ سرباز شهید"امیرمحمد داوری شلمزاری" و "یاسین رستمی" با حضور پرشور مردم و نمازگزاران در شهرستانهای کیار و خانمیرزا تشییع و در زادگاه خود به خاک سپرده شدند.
به گزارش ایلنا، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت:سرباز شهید پهلوان امیرمحمد داوری شلمزاری از شهدای ورزشکار استان و نخستین شهید جنگ رمضان شهرستان کیار است.
صابر خسروی افزود :سربازان وظیفه ارتش امیرمحمد داوری شلمزاری و یاسین رستمی در سحرگاه هشتم فرودین ١۴٠۵ در تجاوز پهپادی آمریکایی - صهیونیستی به یکی از یگانهای توپخانه ارتش در استان اصفهان به درجه شهادت رسیدند.
وی بیان کرد: در تجاوز پهپادی متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به یکی از یگانهای توپخانه ارتش در استان اصفهان پنج سرباز از این استان به شهادت رسیدند.