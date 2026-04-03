خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکر ۲ سرباز شهید در چهارمحال و بختیاری تشییع شد

کد خبر : 1768834
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر ۲ سرباز شهید"امیرمحمد داوری شلمزاری" و "یاسین رستمی" با حضور پرشور مردم و نمازگزاران در شهرستان‌های کیار و خانمیرزا تشییع و در زادگاه خود به خاک سپرده شدند.

به گزارش ایلنا، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری گفت:سرباز شهید پهلوان امیرمحمد داوری شلمزاری از شهدای ورزشکار استان و نخستین شهید جنگ رمضان شهرستان کیار است.

صابر خسروی افزود :سربازان وظیفه ارتش امیرمحمد داوری شلمزاری و یاسین رستمی در سحرگاه هشتم فرودین ١۴٠۵ در تجاوز پهپادی آمریکایی - صهیونیستی به یکی از یگان‌های توپخانه ارتش در استان اصفهان به درجه شهادت رسیدند.

وی بیان کرد: در تجاوز پهپادی متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به یکی از یگان‌های توپخانه ارتش در استان اصفهان پنج سرباز از این استان به شهادت رسیدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار