آغاز فعالیت سامانه بارشی از جمعه در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: این سامانه با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نواحی با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف و مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: تمامی مناطق استان ازجمله تبریز تحت تأثیر این شرایط خواهند بود و احتمال لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، کولاک برف، آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و خطر سقوط سنگ یا بهمن وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی مخاطرات وضع هوا از شهروندان خواست در انجام سفرهای برون‌شهری احتیاط کنند و اضافه کرد: رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند. همچنین خودروها باید به وسایل زمستانی و سوخت کافی مجهز باشند.

وی پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد و گفت: نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها نیز باید برای بارش برف و آب‌گرفتگی آمادگی لازم را داشته باشند.

