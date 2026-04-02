به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرگل صحاف امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: آذربایجان شرقی با افتتاح اولین مرکز روزانه فراغتی بالای ۱۴ سال و نشان‌دار کردن افراد تحت‌پوشش بیمه، گام‌های بلندی برداشته است.

وی بر اهمیت ارائه خدمات جامع و توجه به شعار امسال مبنی بر «حمایت از فرد با اختلال اتیسم در زمان بحران، وظیفه همگانی» تأکید کرد.

وی اعلام کرد: از مجموع افراد تحت پوشش، یک هزار و ۴۴۵ نفر از خدمات مستمری بهزیستی بهره‌مند هستند و ۲۳۸ نفر نیز حق پرستاری دریافت می‌کنند.

صحاف با یادآوری این‌که ۱۳ فروردین‌ماه مصادف با دوم آوریل به عنوان «روز جهانی آگاهی از اتیسم» نامگذاری شده است، هدف از این نامگذاری را افزایش آگاهی عمومی، ارتقای شناخت جامعه نسبت به اختلال طیف اتیسم و جلب توجه به نیازها و حقوق افراد دارای این اختلال در سراسر جهان عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، شعار سال ۱۴۰۵ در حوزه اتیسم را «حمایت از فرد با اختلال طیف اتیسم در زمان بحران، وظیفه همگانی» اعلام کرد و گفت: این شعار بر ضرورت همدلی، مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری تمامی نهادها و آحاد جامعه در حمایت از افراد دارای اتیسم، به‌ویژه در شرایط بحران، تأکید دارد.

وی با تشریح خصوصیات و ویژگی های این افراد، اظهار کرد: فرد با اختلال طیف اتیسم، فردی است که در ۲ حیطه ارتباطی، اجتماعی و رفتاری دارای مجموعه‌ای از نشانگان است که باعث می‌شود فرد، نیازمند گستره‌ای از خدمات و حمایت‌ها از جانب متخصصان مختلف باشد و این افراد مشکلاتی در عملکرد مغز و دستگاه عصبی دارند که باعث می‌شود در زمینه‌هایی چون آموزش، اجتماعی شدن، برقراری ارتباط معنادار و بروز رفتارهای متناسب با هنجارهای جامعه با چالش‌هایی روبرو شوند.

صحاف به تشریح مراکز ارائه دهنده خدمات به افراد دارای اختلال طیف اتیسم در استان پرداخت و گفت: این استان دارای هفت مرکز روزانه در شهرستان‌های تبریز (چهار مرکز با ۲۱۲ نفر خدمت‌گیرنده)، عجب‌شیر (یک مرکز با ۳۳ نفر خدمت‌گیرنده)، بناب (یک مرکز با ۲۹ نفر خدمت‌گیرنده) و مرند (با ۳۸ نفر خدمت‌گیرنده) است.

وی ادامه داد: یک مرکز اقامت موقت طیف اتیسم در شهرستان تبریز با ۱۵ نفر خدمت‌گیرنده و یک مرکز حرفه‌آموزی معلولان در شهرستان تبریز با ۳۶ نفر خدمت‌گیرنده نیز فعال هستند.

وی به دستاوردهای اخیر استان اشاره کرد و افزود: افتتاح اولین مرکز روزانه توانبخشی آموزشی و فراغتی برای افراد با اختلال طیف اتیسم بالای ۱۴ سال در تبریز و نشان‌دار کردن افراد دارای اختلال طیف اتیسم تحت‌پوشش در بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، از جمله اقدامات مهم در این راستا بوده است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی تأکید کرد: سازمان بهزیستی استان با ارائه خدمات تخصصی آموزشی، توانبخشی و حمایتی تلاش می‌کند تا زمینه ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای اختلال طیف اتیسم و خانواده‌های آنان را فراهم سازد.

وی افزود: این خدمات با حمایت و یارانه سازمان بهزیستی و با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در حوزه‌های روان‌شناسی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و آموزش‌های مهارتی ارائه می‌شود.

صحاف هدف از ارائه این خدمات را تقویت مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی، افزایش توانمندی‌های فردی، بهبود عملکردهای شناختی و ارتقای سطح استقلال افراد دارای اختلال طیف اتیسم در زندگی فردی و اجتماعی عنوان کرد.

وی به برنامه‌های حمایتی سازمان بهزیستی کشور در کنار خدمات مرکزمحور اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه‌های مداخلات خانواده‌محور با تأکید بر نقش فعال والدین در فرآیند توانبخشی و با بهره‌گیری از بسته آموزشی «روزنه» شامل کتابچه‌های آموزشی و ابزارهای آموزشی هدفمند، به توانمندسازی خانواده‌ها در ارائه مداخلات آموزشی در محیط خانه کمک می‌کند.

وی در خصوص شرایط بحران نیز توضیح داد: با توجه به حساسیت افراد دارای اختلال طیف اتیسم نسبت به تغییرات محیطی، سازمان بهزیستی برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای شرایط بحران پیش‌بینی کرده است که شامل آموزش خانواده‌ها، کاهش محرک‌های محیطی و ارائه راهکارهای حمایتی برای حفظ سلامت روان افراد دارای این اختلال است.

