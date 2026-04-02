شهردار شیراز:
پروژههای شهری شیراز در شرایط جنگی هم فعال ماند
شهردار شیراز با تأکید بر تداوم خدمترسانی مدیریت شهری در همه شرایط گفت: با تشکیل ستاد مدیریت بحران، خدمات شهری، حملونقل عمومی و اجرای پروژههای عمرانی در شیراز بدون وقفه ادامه یافت تا روند زندگی روزمره شهروندان دچار اختلال نشود.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان عالیرتبه و هموطنان بیگناه در جنگ تحمیلی رمضان بیان کرد: شهرداری شیراز در جنگ ۱۲ روزه خردادماه ۱۴۰۴ ستاد مدیریت بحران را تشکیل داد و ۱۳ جلسه برگزار کرد.
وی ادامه داد: در آن جنگ، کارکنان و مدیران خدوم شهرداری و شورای اسلامی شهر در کنار سایر دستگاههای اجرایی، رزمندگان و مردم قرار گرفتند.
شهردار شیراز با تصریح بر اینکه امیدآفرینی در آن جنگ مهمترین رویکرد ما بود و تلاش کردیم هیچ پروژه و طرحی در شهرداری تعطیل نشود و اختلالی در روند اجرایی این مجموعه بزرگ شهری به وجود نیاید، گفت: مردم و بهویژه نیروهای مسلح جانانه دفاع و دفاع مقدس ۱۲ روزه را ثبت تاریخی کردند.
خوابی که تعبیر نشد
اسدی اضافه کرد: امروز نیز همه جامعه جهانی از خوابی که رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار برای ما دیده بودند، متحیر شدهاند؛ خوابی که تعبیر نشد.
وی افزود: آنها تصور میکردند که با شهادت رهبر انقلاب اسلامی، شیرازه کشور از هم پاشیده خواهد شد و به خواستههای خود میرسند اما شهادت حضرت آقا تحولی در دنیا، جهان اسلام و بینش اسلامی به وجود آورد؛ مگر میشود اتفاقی در جنگ رمضان ایجاد شود و رهبر نظام و فرماندهان عالیرتبه و مردم بیگناه به شهادت برسند اما وضعیت کشورهایشان و دنیا بههم بریزد.
شهردار شیراز خاطرنشان کرد: بنده بهعنوان یک فرد ایرانی و همنوعدوست که دغدغه رزمندگان اسلام دارد از حضور میدانی و شبانه مردم در کاروانهای خودرویی و تجمعات تقدیر میکنم.
اسدی، حضور میدانی کاروانهای خودرویی و خیابانی شبانه را مکمل کار رزمندگان دانست و گفت: مردم ما وظیفهای در خود احساس میکنند که جایی ثبت نشده و این میشود بهترین سرمایه اجتماعی که حتی از ادوات و تجهیزات نظامی بالاتر است.
وی با تأکید بر این موضوع که امروز توان نظامی ما به رخ تمام دنیا کشیده شده است، گفت: امروز نهتنها ملت مسلمان از ایران مظلوم و مدافع دفاع میکنند که جامعه جهانی هم واکنش نشان داده است.
شهردار شیراز عنوان کرد: اکنون دفاع ما از حالت تدافعی به تهاجمی تبدیل شده است، چراکه ۴۷ سال با احترام و همراهی سپری کردیم اما امروز ایران در جنگ مقدس و سرنوشتساز در حال دفاع از خود است و قطعاً ما پیروز میدان خواهیم شد و روزهای خوبی در پیش خواهیم داشت و مردم آزاده دنیا به ما افتخار خواهند کرد.
اسدی تأکید کرد: کسی باید کشتار بیش از ۶۰ هزار نفر در غزه را با تو دهنی به اسرائیل جبران میکرد یا خرابههای غزه را برای آنها تکرار میکرد. اکنون هم کشورهای مختلف به خودشان خواهند آمد که چه کسی دوست و چه کسی دشمن آنهاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با بروز جنگ، فعالیتها تحت رویکردهای دیگری رقم میخورد و از آنجا که شهرداری دستگاه خدماترسانی است طبیعی است که نگران شود، چراکه کار از روال عادی خارج میشود، عنوان کرد: در جنگ رمضان با همدلی با ریاست شورا، شهردار و معاونین ستاد مدیریت بحران را برگزار و روزانه جلسات بررسی دستورالعمل کارگروههای مختلف را در دستور کار قرار دادهایم.
شهردار شیراز ادامه داد: دغدغه ما در وهله اول عدم مختل شدن فعالیتهای عمومی مردم در طول روز است؛ مانند تمیزی محلهای مورد اصابت دشمن، جمعآوری زبالهها، خدمات حملونقل عمومی، تداوم طرح و پروژهها و…
اسدی اذعان کرد: همکاران ما در سازمان آتشنشانی ۲۴ ساعته پای کار هستند.
وی که مهمترین سرمایه کشور را مردم و مهمترین سرمایه شهرداری را کارکنانش میداند، اضافه کرد: در بحرانها، ایثار و ازخودگذشتگی همکاران ما از نیروی آتشنشان، سبزپوشان، پاکبانان گرفته تا دیگر حوزهها موج میزند.
شهردار شیراز همچنین یادآور شد: از نهم اسفندماه و در پی شهادت رهبر انقلاب، یک هفته تعطیلی عمومی اعلام شد و پس از آن دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری دورکار شدند اما ما بدون اینکه اجبار کنیم، بیش از ۷۰ درصد کارکنان شهرداری در محل کار حاضر شدند.
اسدی ادامه داد: بنده خود شخصاً در هفته پایانی سال در تمام مناطق شهرداری حضور پیدا کردم و از نزدیک شاهد رضایت مراجعان از ارائه خدمات بودم.
وی با تصریح بر این نکته که شعار ما این است که کسی نباید دست خالی و ناراضی از شهرداری بیرون برود، گفت: امروز همه اذعان دارند که کارشان در شهرداری شیراز انجام شده و شرایط جنگی مانعی بر انجام کارشان نشده است.
شهردار شیراز همچنین بیان کرد: پروژههای ما بهجز تعدادی محدود تعطیل نشدند. مثلاً پارک آبی که در مجاورت صنایع دفاعی ما قرار دارد، برای امنیت جان دستاندرکاران پروژه تعطیل شد.
اسدی با یادآوری این موضوع که حتی در ایام نوروز با وجود دورکاری، حدود ۵۰ درصد کارکنان ما سر کار بودند، عنوان کرد که افتتاح پروژههای شهرداری شیراز همانند قبل ادامه دارد.
وی با بیان اینکه شهرداری شیراز توانایی روزانه افتتاح یک پروژه را دارد، تصریح کرد : این مهم حاصل خطمشی، سیاستگذاری و برنامهریزی چهار ساله بوده است.
شهردار شیراز با تأکید مجدد بر این موضوع که شهر تعطیل نیست و ما در خدمت مردم هستیم، گفت: ارائه خدمات در بخشهای مختلف از جمله توسعه فضای سبز، خدمات آتشنشانی، مترو، اتوبوس و… همانند قبل در حال انجام است.
اسدی با بیان اینکه با مصوبه شورای اسلانی شهر، خدمات مترو رایگان شده است، افزود: مردم نگران نباشند چراکه شهرداری در ایام جنگ فعالیتهای خود را مضاعف کرده است.
وی اعلام کرد: شهرداری شیراز از کاروانهای خودرویی، تجمعات، مساجد، تکایا و حسینیهها با توزیع پرچم، پذیرایی و… پشتیبانی میکند.
شهردار شیراز همچنین با اشاره به خدمات شهری در بارندگی اخیر عنوان کرد: بر اساس هشدارها و پیشبینیهای قرمز هواشناسی، شهرداری با ۱۰۰ درصد آمادگی و تأمین سههزار نیروی خدمات شهری و سازمانهای تابعه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از باران وارد صحنه شد.
اسدی ادامه داد: بارندگی بسیار شدید و سیل مهیب رخ داد و رودخانه طغیان کرد و از ارتفاعات و بالادست سیل روانه پاییندست شد اما بهمحض اعلام این مهم، حوزه خدمات شهری در بالادست و چند کیلومتر پایش انجام داد.
وی گفت: در ایستگاه هواشناسی شهرک گلستان ۹۳ میلیمتر بارش باران ثبت شد و سیل رفتاری غیرقابل پیشبینی از خود نشان داد.
شهردار شیراز با بیان اینکه خوشبختانه حجم لولههای دروازه قرآن در چهار سال گذشته تاکنون سهبرابر شده و با احداث چند سیلبند کمترین مشکل را در این منطقه داشتیم، افزود: ۲۹۵ کیلومتر، معادل ۳۵ درصد در ۱۰۰ سال گذشته، لولهگذاری در چهار سال اخیر در شیراز انجام شده است.
اسدی ادامه داد: همچنین بهعنوان نمونه، تقاطع شهید یغمور در گذشته یکی از نقاطی بود که در زمان بارش باران شدید دچار مشکلات جدی میشد اما در بارندگی اخیر با کمترین مشکل روبهرو بود. اما در جوادیه و بولوار چمران مشکلاتی ناشی از سیل حادث شد که بهسرعت مرتفع و مدیران شهرداری ظرف یک ساعت مشکل را حل کردند.
وی خاطرنشان کرد: زیرگذرها هم بهسرعت زیر بار ترافیک قرار گرفتند و استحکامبخشی شدند.
شهردار شیراز با ابراز خرسندی از این موضوع که حتی یک نفر مصدوم نداشتیم و مردم همکاری کردند، گفت: سیل در کشورهایی مانند دبی و امارات هم حادث و منجر به خساراتی میشود اما در شیراز به خیر گذشت و مشکل خاصی ایجاد نشد.
اسدی تصریح کرد: در بارشهای بعدی، شگفتانههای سیل را مدیریت خواهیم کرد.
وی همچنین بیان کرد: با هماهنگی شورای اسلامی شهر شیراز تلاش شده تا ارائه خدمات طبق تعرفههای قبلی با سه ماه تمدید تا ۳۱ خرداد همانند قبل انجام شود. موضوع تخفیفات نیز در صحن علنی شورای شهر شیراز بررسی و اعلام خواهد شد.
شهردار شیراز همچنین از ارائه سوخت رایگان سیانجی به رانندگان تاکسی در شرایط فعلی خبر داد و گفت: این مهم هم موجب رعایت مسائل زیستمحیطی و هم پشتیبانی از رانندگان در شرایط جنگی میشود.
اسدی در خاتمه سخنانش گفت: پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر جریان داشتن زندگی عادی در کنار جنگ و عزاداری شهدا موجب شد تا طبق دستور وزارت میراثفرهنگی و استانداران، اماکن بهجز موزهها بازگشایی شوند و اگرچه میزان بازدید مانند هر سال نیست اما گردشگران در اماکن حضور پیدا میکنند.