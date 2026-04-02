توقیف 8 ماینر قاچاق در قزوین

رئیس شعبه پنجم اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین از توقیف هشت دستگاه استخراج ارز دیجیتال و مجازات متهمان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، مهدی سبزی با اعلام این خبر گفت: پرونده نگهداری هشت دستگاه ماینر قاچاق به ارزش چهار میلیارد و 491 میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به مستندات، اتهام انتسابی محرز، علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متخلفان به پرداخت چهار میلیارد و 491 میلیون ریالی جریمه نقدی محکوم شدند.
 
رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین تصریح کرد: برای صیانت از حقوق مردم با استخراج رمز ارز، بهره برداری غیر مجاز از برق مصرفی جامعه، اختلال در شبکه توزیع برق شهری و تضییع حقوق شهروندان بدون کوچک‌ترین مسامحه برخورد قانونی می‌کنیم.

