دو دانش آموز اهل سنت لارستانی به خیل شهدا پیوستند

به گزارش ایلنا، شامگاه چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۵ یک گروه کوهنوردی از اهالی لارستان استان فارس در ارتفاعات کوه روستای کرمستج این شهرستان در حال کوهنوردی بودند که متاسفانه مورد حمله هوایی رژیم های سفاک و کودک کش صهیونیستی و آمریکایی قرار میگیرند.

در این میان دو دانش آموز به نام های یوسف درودی؛ پایهٔ یازدهم رشته‌ کامپیوتر هنرستان فنی‌ وحرفه پسران حکمت و عامر صبوریان؛ دانش‌ اموز پایهٔ هفتم دبیرستان سلمان فارسی هر دو اهل روستای کرمستج لارستان در اثر این حمله وحشیانه که مغایر با همه اصول اخلاقی و انسانی است به شهادت می رسند.

بنابراین گزارش؛ این دو دانش آموز شهید از برادران اهل سنت این منطقه می باشند.

محسن کلاری؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس در پیامی شهادت این دو دانش آموز عزیز را به خانواده و بستگان و جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان استان فارس و لارستان تبریک و تسلیت گفت.

یادآور می شود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون ۱۰ دانش آموز و ۲ معلم در اثر حملات رژیم های کودک کش اسراییل و آمریکا به استان فارس به شهادت رسیدند.

همچنین شایان ذکر است: که شش تن از دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز اهل استان فارس بودند.

