افزایش شمار شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی به ۱۸۴ نفر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از افزایش شمار شهدای جنگ رمضان در استان به ۱۸۴ نفر خبر داد و جزئیات حملات روز چهارشنبه در خسروشاه و شهر میانه را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا از  آذربایجان شرقی، مجید فرشی چهارشنبه شب در یک گفت و گوی رسانه ای با اعلام این خبر افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون، ۱۸۴ نفر از شهروندان آذربایجان شرقی به درجه رفیع شهادت نائل شده اند و تعداد مجروحان نیز به یکهزار و ۴۱۷ نفر رسیده که بخش عمده ای از آنان به صورت سرپایی مداوا شده اند.

وی با اشاره به حملات روز چهارشنبه دشمن صهیونی-آمریکایی به آذربایجان شرقی، اظهار داشت: ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه بامداد امروز، یک دستگاه خودرو در مسیر آذرشهر به تبریز هدف اصابت دشمن قرار گرفت که در پی آن به مغازه ها و واحدهای مسکونی حاشیه جاده و نیز خودروهای عبوری خسارت وارد شد. این حادثه یک شهید و چهار مجروح بر جای گذاشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین حوالی ظهر امروز، سه نقطه غیرنظامی در شهرستان میانه مورد اصابت قرار گرفت. بر اثر این حملات، تاکنون پنج نفر به شهادت رسیده و ۳۱ نفر مجروح شده اند که تعدادی از مجروحان به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

وی با اشاره به تداوم عملیات امداد و نجات در میانه، خاطرنشان کرد: عملیات در سالن ورزشی این شهر همچنان ادامه دارد و یک نفر همچنان در زیر آوار محبوس است. امدادگران با تمام توان در تلاش برای نجات زنده این هموطن هستند.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
