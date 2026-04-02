افزایش شمار شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی به ۱۸۴ نفر

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی چهارشنبه شب در یک گفت و گوی رسانه ای با اعلام این خبر افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون، ۱۸۴ نفر از شهروندان آذربایجان شرقی به درجه رفیع شهادت نائل شده اند و تعداد مجروحان نیز به یکهزار و ۴۱۷ نفر رسیده که بخش عمده ای از آنان به صورت سرپایی مداوا شده اند.

وی با اشاره به حملات روز چهارشنبه دشمن صهیونی-آمریکایی به آذربایجان شرقی، اظهار داشت: ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه بامداد امروز، یک دستگاه خودرو در مسیر آذرشهر به تبریز هدف اصابت دشمن قرار گرفت که در پی آن به مغازه ها و واحدهای مسکونی حاشیه جاده و نیز خودروهای عبوری خسارت وارد شد. این حادثه یک شهید و چهار مجروح بر جای گذاشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین حوالی ظهر امروز، سه نقطه غیرنظامی در شهرستان میانه مورد اصابت قرار گرفت. بر اثر این حملات، تاکنون پنج نفر به شهادت رسیده و ۳۱ نفر مجروح شده اند که تعدادی از مجروحان به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

وی با اشاره به تداوم عملیات امداد و نجات در میانه، خاطرنشان کرد: عملیات در سالن ورزشی این شهر همچنان ادامه دارد و یک نفر همچنان در زیر آوار محبوس است. امدادگران با تمام توان در تلاش برای نجات زنده این هموطن هستند.

