حملات هوایی دشمن به منطقه مسکونی و پارکینگ خودروی شهرداری میانه؛ 5 نفر شهید شدند

به گزارش ایلنا، اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی حاکی است: به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند، ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین، یک محل پارک خودرو متعلق به شهرداری میانه مورد حمله دشمن متجاوز صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفت که طی این حمله، یک هموطن شریف به شهادت رسید.

همچنین در حمله دیگری به یک منطقه مسکونی در شهر میانه، ۴ هموطن شریف به کاروان شهدا پیوستند.

در این دو حمله، در مجموع ۶ نفر از شهروندان مجروح شدند.

عملیات امداد و نجات در حال انجام است. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

از شهروندان عزیز بویژه اهالی محترم شهرستان میانه خواهش می‌کنیم به شایعات توجه نکنند و از نزدیک شدن به محل حمله خودداری نمایند.

