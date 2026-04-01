به گزارش ایلنا از خوزستان، اداره‌کل هواشناسی خوزستان امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بار دیگر رژیم جنایتکار و تروریستی آمریکا و اسرائیل غاصب دست به اقدامی جنایتکارانه و ضد انسانی زده و رادار هواشناسی استان خوزستان واقع در شهرستان اهواز را مورد هدف موشکی و پهپادی خود قرار داد.

رادار اداره‌کل هواشناسی خوزستان که به منظور خدمت‌رسانی به آحاد مردم استان و کشور اسلامی‌مان با صرف هزینه‌های فراوان تهیه و نصب شده بود و استفاده‌ای جز مصارف هواشناسی و رصد پدیده‌ها و مخاطرات جوی جهت جلوگیری از ورود خسارت به جان و اموال مردم را نداشته، مورد هجوم دشمن قرار گرفت.

اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان ضمن محکومیت این جنایت بزرگ و اعلام انزجار از رژیم جنایت کار آمریکا و رژیم صهیونیستی، همواره خود را مقید به خدمت به مردم شریف استان و کشور دانسته و از هیچ تلاش و کوششی در راه اعتلای کشور عزیزمان دریغ نخواهد کرد.»