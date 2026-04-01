ابلاغ دستورالعمل جدید برای فعالیت دستگاههای اجرایی خراسان شمالی از 15 فروردین / نحوه 50 درصدی فعالیت حضوری و یا دورکاری کارکنان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی گفت: دستورالعمل جدید برای کارکنان دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد. این دستورالعمل از تاریخ 15 فروردین 1405 به اجرا درمیآید. بر اساس این دستورالعمل، 50 درصد از کارکنان به صورت حضوری و 50 درصد نیز به صورت دورکاری به فعالیت خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، حسین فرجی به ساعت کاری حضور کارکنان در دستگاههای اجرایی اشاره داشته و افزود: با توجه به شرایط موجود و به منظور حفظ سلامت کارکنان و تداوم ارائه خدمات به مردم شریف استان، ساعات کاری جدید ادارات و دستگاههای اجرایی برای کارکنان حضوری از ساعت 8 صبح تا 14 بعدازظهر تعیین شده است.
وی به در نظر گرفتن اولویتهای دورکاری برای برخی کارکنان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اولویتهای دورکاری برای کارکنان خانم به ویژه بانوان باردار، بانوان سرپرست خانوار و مادرانی که فرزند معلول یا زیر سن 6 سال دارند و کارکنان با مشکلات ریوی، قلبی و بیماریهای صعبالعلاج در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: حضور مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی در محل کار الزامی است تا نظارت مستقیم بر روند اجرایی ادارات انجام شود. مدیران موظف هستند عدالت را در تقسیم دورکاری رعایت کنند تا همه کارکنان از شرایط دورکاری یا حضور در محل کار بهرهمند شوند.
فرجی به مستثنیات دستورالعمل ابلاغ شده اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: ادارات و دستگاههای اجرایی که خدمات ضروری مانند بهداشت، درمان، آتشنشانی، حملونقل عمومی و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را ارائه میدهند، از این دستورالعمل مستثنی هستند و باید به صورت حضوری در محل کار خود حضور یابند.
وی به نحوه فعالیت بانکها اشاره کرده و بیان داشت: کارکنان بانکها و بیمهها موظف هستند تا از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 14 بعدازظهر به طور کامل به شهروندان خدمات ارائه دهند و در روزهای پنجشنبه به صورت کشیک در شعبات منتخب فعال باشند. تمام دستگاهها موظف به رعایت این دستورالعملها هستند.