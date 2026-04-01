به گزارش ایلنا، محمدرضا سالاری اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، در این بازه زمانی سرعت باد روی دریا به ۲۲ تا ۲۸ نات و ارتفاع موج تا بیش از ۲ متر خواهد رسید و شرایط برای ترددهای دریایی به‌ویژه برای شناورهای سبک، نامناسب خواهد بود.

وی افزود: این سامانه می‌تواند موجب اختلال در فعالیت‌های دریایی و شیلاتی شود و لازم است صیادان، دریانوردان و فعالان حوزه دریا به توصیه‌های ایمنی توجه ویژه داشته باشند.

رئیس اداره هواشناسی چابهار با اشاره به هشدارهای صادر شده، تصریح کرد: در این مدت، انجام شنا، فعالیت‌های شیلاتی و هرگونه تردد غیرضروری دریایی به‌ویژه برای شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، توصیه نمی‌شود.

سالاری ادامه داد: شهروندان، گردشگران و فعالان دریایی لازم است پیش از هرگونه برنامه‌ریزی، آخرین وضعیت جوی و دریایی را از مراجع رسمی دریافت کرده و از ورود به مناطق پرخطر خودداری کنند.

به گفته وی، رعایت توصیه‌های هواشناسی و پرهیز از بی‌توجهی به هشدار زرد دریایی می‌تواند از بروز خسارت‌های احتمالی و حوادث دریایی جلوگیری کند.

چابهار در سواحل مکران و جنوب سیستان و بلوچستان است.