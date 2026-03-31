وی با تشریح وضعیت ذخایر گندم، برنج، شکر و روغن در استان گفت: با وجود شرایط جنگ رمضان، زیرساخت ها، کارخانه‌های آرد و شبکه پخت نان خوزستان به‌گونه‌ای آماده‌سازی شده‌اند که حتی در صورت بروز اختلال در برق و گاز نیز تامین نان مردم بدون وقفه انجام شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ادامه داد: در حوزه چهار قلم کالای اساسی شامل گندم، برنج، شکر و روغن، خوزستان به‌دلیل جایگاه اول در تولید گندم طی سال‌های گذشته و نقش بندر امام خمینی (ره) در تامین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیاز کشور نقش راهبردی دارد.

وی با اشاره به وضعیت کارخانه‌های آرد استان افزود: در خوزستان کارخانه‌های آرد به‌صورت مستمر و پایدار فعال هستند و آرد مورد نیاز نانوایی‌های سهمیه‌بگیر، روستاییان و عشایر را تامین می‌کنند و در روزهای جنگ نیز هیچ‌گونه وقفه‌ای در این چرخه ایجاد نشده است.

جهان‌نژادیان درباره کالاهای وارداتی گفت: طی ماه‌های اخیر حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی از طریق بندر وارد استان شده و روند تخلیه و بارگیری این کالاها به شکل مطلوبی برای توزیع در کشور انجام شده است.

وی افزود: این روند نشان می‌دهد که با هدایت ستادهای استانی، خروج کالا از بندر و تامین نیاز بازار با سرعت مطلوب انجام شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به کشیک‌های نوروزی برای پشتیبانی از شهرستان‌ها تاکید کرد: به هر فرمانداری که در ایام تعطیل اعلام نیاز کرده، آرد مورد نیاز فراتر از سهمیه معمول تخصیص داده شده و از این منظر نیز کمبودی در استان گزارش نشده است.

وی همچنین به موضوع پدافند غیرعامل در زنجیره غله و نان پرداخت و گفت: در حال حاضر چند کارخانه آرد استان به دیزل‌ژنراتور مجهز هستند تا در صورت قطع برق، امکان ادامه تولید آرد وجود داشته باشد اما به دلیل هزینه بسیار بالای ژنراتورهای صنعتی امکان تامین این تجهیزات برای همه کارخانجات فراهم نشده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که دولت با نگاه آینده‌نگر، تسهیلات مشخصی برای تجهیز کارخانجات به دیزل‌ژنراتور در نظر بگیرد در عین حال با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح ملی تلاش می‌کنیم چند دستگاه ژنراتور به‌صورت امانی برای کارخانجات در شرایط اضطراری تامین شود.

او با اشاره به برنامه ذخیره‌سازی نان صنعتی برای شرایط بحرانی گفت: مجوز لازم برای ذخیره نان اخذ شده و آمادگی داریم حدود حجم قابل توجهی آرد دولتی را به نانوایی‌های صنعتی اختصاص دهیم تا نان بسته‌بندی تولید و برای ذخیره سازی نگهداری کنند.

جهان‌نژادیان با بیان این‌که خوزستان می‌تواند از استان‌های پیشرو در ذخیره‌سازی نان بسته‌بندی در کشور باشد، افزود: این اقدام در کنار ذخایر آرد موجود، پشتوانه مهمی برای تامین نان مردم خواهد بود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های پدافندی در حوزه نان اظهار کرد: با توجه به ذائقه نان‌پذیری مردم خوزستان از جامعه عرب تا بختیاری، این توان در استان وجود دارد که در شرایط قطع برق و گاز، مردم در منازل خود نان تهیه کنند.

وی گفت: ذخایر آرد را به‌گونه‌ای مدیریت کرده‌ایم که در صورت لزوم آرد مورد نیاز خانوارها را از طریق شبکه توزیع در اختیارشان قرار دهیم.

وی ادامه داد: تا هفته گذشته ۲۲۹ واحد نانوایی دوگانه‌سوز در استان فعال بود که با برنامه‌ریزی قرارگاه امنیت غذایی، این رقم ظرف چهار روز به ۶۵۰ واحد رسید و هدف‌گذاری شده است تا پایان هفته آینده تعداد نانوایی‌های دوگانه‌سوز به حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد برسد.