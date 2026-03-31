استاندار خبر داد:

آمادگی نانوایی‌های استان مرکزی برای تأمین نیاز مردم در شرایط اضطراری

آمادگی نانوایی‌های استان مرکزی برای تأمین نیاز مردم در شرایط اضطراری
استاندار مرکزی به تمهیدات انجام شده در بخش نانوایی‌های استان اشاره کرده و گفت: این واحدها آمادگی کامل دارند حتی در شرایط اضطراری برق و انرژی، نیاز مردم استان را بدون اختلال تأمین کنند. حدود 400 واحد نانوایی استان این امکان را دارند که حتی در صورت بروز مشکل در تأمین برق و گاز، به تولید نان ادامه دهند.

به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید از نانوایی صنعتی استان مرکزی، افزود: نان به عنوان یکی از اقلام حیاتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای پیش‌بینی شرایط احتمالی قطع برق و انرژی، تعداد زیادی از نانوایی‌های این استان دوگانه‌سوز شده‌اند و ژنراتور یا کپسول گاز لازم در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ظرفیت نانوایی‌های فعال در سطح شهرستان اراک با پیگیری‌های فرماندار این شهرستان افزایش یافته و امکان تولید بیش از یک میلیون قرص نان در روز فراهم شده است. به گونه‌ای که حتی در صورت قطع برق و انرژی نیز می‌توان نیاز سایر شهرستان‌های استان را از طریق نانوایی‌های شهرستان اراک تأمین کرد.

استاندار مرکزی اظهار داشت: از آغاز جنگ رمضان و پس از آن در ایام تعطیلات نوروزی، یکی از برنامه‌های مهم استان، تأمین مایحتاج مردم بوده است. فرمانداران در تمامی شهرستان‌ها موظف هستند تا هیچگونه خللی در تأمین نیازهای ضروری و کالاهای اساسی، از جمله نان، سوخت، برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی ایجاد نشود.

