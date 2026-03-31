استاندار خبر داد:
آمادگی نانواییهای استان مرکزی برای تأمین نیاز مردم در شرایط اضطراری
استاندار مرکزی به تمهیدات انجام شده در بخش نانواییهای استان اشاره کرده و گفت: این واحدها آمادگی کامل دارند حتی در شرایط اضطراری برق و انرژی، نیاز مردم استان را بدون اختلال تأمین کنند. حدود 400 واحد نانوایی استان این امکان را دارند که حتی در صورت بروز مشکل در تأمین برق و گاز، به تولید نان ادامه دهند.
به گزارش ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در جریان بازدید از نانوایی صنعتی استان مرکزی، افزود: نان به عنوان یکی از اقلام حیاتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای پیشبینی شرایط احتمالی قطع برق و انرژی، تعداد زیادی از نانواییهای این استان دوگانهسوز شدهاند و ژنراتور یا کپسول گاز لازم در اختیار آنها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ظرفیت نانواییهای فعال در سطح شهرستان اراک با پیگیریهای فرماندار این شهرستان افزایش یافته و امکان تولید بیش از یک میلیون قرص نان در روز فراهم شده است. به گونهای که حتی در صورت قطع برق و انرژی نیز میتوان نیاز سایر شهرستانهای استان را از طریق نانواییهای شهرستان اراک تأمین کرد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: از آغاز جنگ رمضان و پس از آن در ایام تعطیلات نوروزی، یکی از برنامههای مهم استان، تأمین مایحتاج مردم بوده است. فرمانداران در تمامی شهرستانها موظف هستند تا هیچگونه خللی در تأمین نیازهای ضروری و کالاهای اساسی، از جمله نان، سوخت، برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی ایجاد نشود.