بررسی قصور احتمالی در جریان سیل اخیر جهرم /علت حادثه کارشناسی می شود

به گزارش ایلنا، بهنام امیری امروز در حاشیه بازدید از بخش های مختلف بیمارستان سیدالشهدا (ع) که در اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب دچار آبگرفتگی شده بود، اظهار داشت: با توجه به جان سپردن تعدادی از شهروندان و آسیب های مختلف و حساسیت خدمات رسانی در مراکز درمانی، پیگیری علت این حادثه و آسیب و خسارت به سایر امکان از جمله واحد های صنفی ، بازار و منازل به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این بازدید، کارشناسان مربوطه وضعیت تأسیسات، مسیرهای هدایت آبهای سطحی و سازه های بیمارستان را مورد بررسی میدانی قرار دادند. آنچه مسلم است، آبگرفتگی این مرکز درمانی در شرایط بحرانی، خدشه دارکننده روند ارائه خدمات به بیماران بوده و قابل اغماض نیست.

دادستان جهرم تأکید کرد: تیم کارشناسی متشکل از متخصصان حوزه عمران، آبفا و نظام مهندسی مأمور شده اند تا با نظارت نماینده سازمان بازرسی استان فارس با دقت و به دور از هرگونه جانبداری، علت اصلی حادثه را ریشه یابی کنند. در نهایت، اگر بر اساس گزارش کارشناسی، قصور یا تقصیری از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی احراز شود، برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.

گفتنی است، بارش شدید باران در روز ششم فروردین ماه منجر به جاری شدن سیلاب در برخی نقاط شهرستان جهرم از جمله بخشهایی از بیمارستان سیدالشهدا (ع) شد که با وجود تلاش های انجام شده خسارتهایی به تجهیزات و بخشهای این مرکز درمانی و منازل و واحد‌های تجاری این شهرستان وارد کرد.

بیمارستان سیدالشهدا (ع) جهرم به عنوان یکی از قطبهای اصلی درمانی در جنوب استان فارس، خدمات گسترده ای به بیماران منطقه ارائه می دهد.

