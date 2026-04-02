بقعه پیر بنای آجری دوران سلجوقی در تاکستان را بشناسید

به گزارش ایلنا در قزوین، بنای تاریخی بقعه پیر در تاکستان یکی از نمونه های مهم و باستانی از تمدن کهن ایرانی به شمار می رود که از دوره های گذشته به یادگار مانده است.

بقعه پیر تاکستان در جنوب شهر و در یک محوطه‌ وسیع جنگلی، که بعدها به صورت پارک در آمد و پیش از آن هم گورستان بود و در مجاورت تپه باستانی «خله کوه» قرار دارد.

بقعه پیر تاکستان به عنوان یکی از مهمترین بناهای تاریخی استان قزوین همه روزه آماده بازدید گردشگران است و به نوعی نخستین شناسنامه معماری شهر تاکستان نیز محسوب می‌شود.

بناهای زیادی در نقاط مختلف شهرستان تاکستان وجود دارد که از نظر گردشگری و تاریخی دارای جاذبه‌های منحصر به‌فردی است و به نوعی می‌توان گفت که شایستگی‌های فرهنگی و گردشگری این شهرستان در زمره معروف‌ترین و مشهورترین‌های استان قزوین قرار دارد.

بسترهای مستعد تاریخی و گردشگری بخش مرکزی شهرستان تاکستان هم مانند بخش‌های دیگر این شهرستان عرصه‌ای عمیق برای تفرج و گردشگری است که بنابر کاوش‌های باستان‌شناسی قدمت بناهای تاریخی تاکستان بیش از 7 هزار سال برآورد شده و هنوز بسیاری از بناها نیز در تار و پود خاک مدفون بوده و از چشم‌های باستان‌شناسان مغفول مانده‌ است.

بقعه پیر یکی از منحصر به فردترین مجموعه‌های تاریخی استان قزوین و حتی کشور است، این بقعه در کنار جنوب شرقی شهر تاکستان به شکل برجی آجری از بناهای دوره سلجوقی برجای مانده که به نام بقعه پیر شناخته شده و مقبره پیر تاکستان به شماره 384 در فهرست ملی کشور ثبت شده است.

این آرامگاه یک چهار طاقی است که هر ضلع آن در خارج 50/6 متر و از داخل 40/4 متر است.

متأسفانه از تزئینات فراوان و کهن این بنا دو رج طاق نماهای کوچک سه کولی تزیینی باقی مانده که به کمک آجرکاری خفته و رفته ایجاد شده است و از بندکشی‌های نقش‌دار نیز برخوردار است.

گنبد بنای بقعه که دوپوش و مخروطی است در اثر تعمیرات تغییر شکل داده است.

این دو پوش یا به زبانی عامیانه‌تر ستون‌های مخروطی به کمک چهار فیل پوش واقع در کنج‌ها و طاق نماهای میان آن و سپس کاربندی‌های شبه طاق‌نمای کوچک که بین هر فیل پوش و طاق‌نمای بزرگ ایجاد شده برپا شده است.

درون این محوطه‌ها نیز با آجر چینی و طرح‌های هندسی از جمله صلیب شکسته به وجود آورده‌اند.

بنای بقعه به شکل مربع مستطیل است و پوشش گنبدی آن به وسیله چهار سه کنج بر روی نقشه مربع مستطیل سوار شده است. این بنا در نهایت سادگی شیوه معماری استواری دارد و از استحکام و زیبایی آجر کاری‌های دوره‌های سلجوقی بهره‌مند است.

این آجر کاری‌ها در نمای ورودی و نیز در قسمت داخلی هشت وجهی زیر گنبد به خوبی نمایان است؛ در این قسمت نگاره‌هایی به شکل صلیب شکسته و تکه‌های کوچک گچبری مشاهده می‌شود.

با توجه به سفال‌هایی که به هنگام حفاری نقشه اصلی بنا از این مکان به دست آمده و نوع معماری و مصالح به کار رفته در آن می‌توان این بنا را متعلق به دوره سلجوقی عنوان کرد.

رهگذران و مسافران بسیاری تا امروز بقعه پیر تاکستان را دیده‌اند و در شگفتی نوع معماری و چگونگی پابرجا ماندن آن با گذشت سال‌های زیاد در عجب مانده‌اند؛ گردشگرانی که از داخل و خارج نوع معماری و سبک چیدمان سنگی و گچی بنا را مورد ارزیابی قرار داده و تاکستان و بقعه را در ذهن خود به یادگار گذاشته‌اند.

قدیمی‌ترین تصویر این مقبره را گردشگر و جهانگردی بین‌المللی به نام فنلاندن در سال 1841 میلادی تهیه کرده هرچند این بنا در آن روزگار از آبادی و رونق بیشتری برخوردار بوده است.

