معاون گردشگری استان خبر داد:

.آماده سازی ظرفیت اسکان ۵۰ هزار نفر در کرمانشاه

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از آماده سازی ظرفیت اسکان روزانه ۵۰ هزار نفر در استان برای آسیب دیدگان از جنگ و مسافران نوروزی خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، فهیمه روشن، بااشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در استان برای میزبانی از آسیب دیدگان از جنگ و مسافران نوروزی، اظهارکرد: به این منظور کمیته اسکان ستاد خدمات سفر در استان با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط اقداماتی را در دستور کار دارد.

وی افزود: برای اسکان آسیب دیدگان جنگ و مسافران نوروزی در سه حوزه اقدام شده که یک حوزه آن مربوط به مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری زیرمجموعه میراث فرهنگی استان است.

معاون گردشگری استان تصریح کرد: در این حوزه حدود ۷۵۰۰ تخت در مراکز اقامتی استان شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، اقامتگاه‌های بوم گردی، خانه مسافرها، میهمانپذیرها و هتل بوتیک‌ها و ...آماده پذیرش مسافران هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در سطح تعدادی از پارک‌ها، مدارس، کمپ‌ها، مساجد و ... استان نیز همانند نوروز سالهای گذشته شرایط اسکان مسافران نوروزی و آسیب دیدگان جنگ فراهم شده است.

روشن تاکید کرد: همچنین برای شرایط اضطرار همچون وقوع سیلاب‌ها و بارش‌های شدید و یا بحران‌ها تعدادی سوله و سالن ورزشی در نظر گرفته شده است.

به گفته این مسئول در حال حاضر هیچ کمبودی در سطح استان برای اسکان آسیب دیدگان از جنگ و مسافران نوروزی وجود ندارد.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
