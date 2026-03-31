معاون گردشگری استان خبر داد:
.آماده سازی ظرفیت اسکان ۵۰ هزار نفر در کرمانشاه
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از آماده سازی ظرفیت اسکان روزانه ۵۰ هزار نفر در استان برای آسیب دیدگان از جنگ و مسافران نوروزی خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، فهیمه روشن، بااشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در استان برای میزبانی از آسیب دیدگان از جنگ و مسافران نوروزی، اظهارکرد: به این منظور کمیته اسکان ستاد خدمات سفر در استان با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقداماتی را در دستور کار دارد.
وی افزود: برای اسکان آسیب دیدگان جنگ و مسافران نوروزی در سه حوزه اقدام شده که یک حوزه آن مربوط به مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری زیرمجموعه میراث فرهنگی استان است.
معاون گردشگری استان تصریح کرد: در این حوزه حدود ۷۵۰۰ تخت در مراکز اقامتی استان شامل هتلها، هتل آپارتمانها، اقامتگاههای بوم گردی، خانه مسافرها، میهمانپذیرها و هتل بوتیکها و ...آماده پذیرش مسافران هستند.
وی اضافه کرد: همچنین در سطح تعدادی از پارکها، مدارس، کمپها، مساجد و ... استان نیز همانند نوروز سالهای گذشته شرایط اسکان مسافران نوروزی و آسیب دیدگان جنگ فراهم شده است.
روشن تاکید کرد: همچنین برای شرایط اضطرار همچون وقوع سیلابها و بارشهای شدید و یا بحرانها تعدادی سوله و سالن ورزشی در نظر گرفته شده است.
به گفته این مسئول در حال حاضر هیچ کمبودی در سطح استان برای اسکان آسیب دیدگان از جنگ و مسافران نوروزی وجود ندارد.