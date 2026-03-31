خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استمرار توسعه فیبرنوری مخابرات منطقه گلستان در ایام نوروزی
کد خبر : 1767533
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان، از اجرای مستمر پروژه‌های توسعه شبکه فیبرنوری در این استان، حتی در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و بر اهمیت این اقدامات در ارتقاء زیرساخت‌های مخابراتی منطقه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از گلستان، بهرام عیدی، در تشریح اقدامات این مجموعه در ایام نوروز اظهار داشت: با وجود تعطیلات نوروزی، تمامی نیروهای ما در بخش فنی و عملیاتی در سراسر استان به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای استمرار پروژه‌های توسعه و نگهداری شبکه فیبرنوری هستند. این مهم با هدف تضمین ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به شهروندان و همچنین پیشبرد اهداف کلان توسعه ارتباطات کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به پروژه‌های اجرا شده، تعویض کافوهای مسی با کافوهای نوری، برگردان کافوها وبرقراری فیبر نوری مدارس اشاره کرد. 

مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود: این اقدامات گام‌های اساسی در جهت ارتقاء سرعت و پایداری اینترنت خانگی و سازمانی محسوب می‌شوند و دسترسی به خدمات دیجیتال را برای همگان تسهیل خواهند کرد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان همچنین از واگذاری سرویس FTTH در تمامی شهرستان‌های استان و آغاز عملیات حفاری و اجرای پروژه‌های فیبررسانی جدید در نقاط مختلف در این ایام خبر داد.

 وی در پایان به اجرای عملیات فیبر رسانی به بانک‌های رفاه کارگران گرگان و بندرگز همچنین بانک ایران زمین کردکوی اشاره کرد و گفت: توسعه فیبرنوری شعب بانکهای استان ، امنیت و سرعت تراکنش‌های مالی را به طور چشمگیری افزایش داده  و زیرساخت لازم برای خدمات نوین بانکی و دسترسی مردم به خدمات غیر حضوری را فراهم می‌آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار