استمرار توسعه فیبرنوری مخابرات منطقه گلستان در ایام نوروزی

به گزارش ایلنا از گلستان، بهرام عیدی، در تشریح اقدامات این مجموعه در ایام نوروز اظهار داشت: با وجود تعطیلات نوروزی، تمامی نیروهای ما در بخش فنی و عملیاتی در سراسر استان به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای استمرار پروژه‌های توسعه و نگهداری شبکه فیبرنوری هستند. این مهم با هدف تضمین ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به شهروندان و همچنین پیشبرد اهداف کلان توسعه ارتباطات کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به پروژه‌های اجرا شده، تعویض کافوهای مسی با کافوهای نوری، برگردان کافوها وبرقراری فیبر نوری مدارس اشاره کرد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود: این اقدامات گام‌های اساسی در جهت ارتقاء سرعت و پایداری اینترنت خانگی و سازمانی محسوب می‌شوند و دسترسی به خدمات دیجیتال را برای همگان تسهیل خواهند کرد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان همچنین از واگذاری سرویس FTTH در تمامی شهرستان‌های استان و آغاز عملیات حفاری و اجرای پروژه‌های فیبررسانی جدید در نقاط مختلف در این ایام خبر داد.

وی در پایان به اجرای عملیات فیبر رسانی به بانک‌های رفاه کارگران گرگان و بندرگز همچنین بانک ایران زمین کردکوی اشاره کرد و گفت: توسعه فیبرنوری شعب بانکهای استان ، امنیت و سرعت تراکنش‌های مالی را به طور چشمگیری افزایش داده و زیرساخت لازم برای خدمات نوین بانکی و دسترسی مردم به خدمات غیر حضوری را فراهم می‌آورد.

