ساری اشک‌بار، پیکر فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را بدرقه کرد

مراسم وداع با پیکر شهید حاج مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، شامگاه دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در میدان امام حسین(ع) ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ساری اشک‌بار، پیکر فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را بدرقه کرد.

مراسم وداع با پیکر شهید حاج مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، که توسط دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسید، شامگاه دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در میدان امام حسین(ع) ساری برگزار شد.

در این آیین، مردم قدرشناس مازندران با حضوری پرشور، با این شهید والامقام وداع کردند و یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

پیکر این شهید فردا سه‌شنبه نیز با حضور مردم مازندران تشییع و در شهرستان سیمرغ به خاک سپرده خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
