بدرقه پرشکوه ۵۰ شهید جنگ رمضان در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، آیین تشییع پیکر ۵۰ شهید جنگ رمضان عصر امروز در شهر اصفهان برگزار شد. بعدازظهر، خانواده‌های شهدا، مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی در میدان فیص اصفهان گرد آمدند و فضای شهر رنگ و بوی سوگواری به خود گرفت.

از مجموع ۵۰ شهید، ۲۴ تن در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شدند و سایر شهدا در شهرهای محل سکونتشان خاک‌سپاری خواهند شد.

در میان این شهدا ۱۴ شهید زن و کودک حضور داشتند.

این شهدا در حملات اخیر دشمن آمریکایی صهیونی در مناطق هفتون، نیروی هوایی، ارتش و بهارستان به شهادت رسیده‌اند.

در میان شهدای این حادثه، نام آوانوس سیمونیان سینگردی، شهروند مسیحی ساکن اصفهان نیز دیده می‌شود.

وی در حملات موشکی منطقه بهارستان به شهادت رسیده است. این موضوع مورد توجه ویژه مسئولان و مردم قرار گرفت و در پیام‌های تسلیت، بر همدلی میان همه اقشار و ادیان تأکید شد.

مراسم امروز با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد و مسیر میدان فیض تا گلستان شهدای اصفهان شاهد اجتماع چشمگیر عزاداران بود.

