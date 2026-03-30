مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خبر داد:
توزیع 63 هزار تن کود در استان مرکزی / 90 درصد سهمیه تخصیص یافته به استان در سال گذشته توزیع شد
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: سال گذشته 63 هزار تن انواع کود از طریق 90 عامل پخشکننده در این استان توزیع شده است. جهاد کشاورزی استان در زمینه توزیع کود عملکرد خوبی داشته و 90 درصد سهمیه تخصیص یافته به استان در سال گذشته جذب و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، حمید قلیپور در این رابطه افزود: توزیع کود در 2 مرحله و در فصول بهار و پاییز انجام میشود. مرحله بهاره توزیع کود معمولاً از اوایل اردیبهشت ماه آغاز میشود. ذکر این نکته ضروری است که توزیع کود بهاره استان مرکزی در زمان مناسب انجام میشود و در این خصوص کمبود و مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: برنامهریزیهای لازم برای توزیع کود بهاره سال جاری استان مرکزی انجام شده است. کمیته فنی در این خصوص تشکیل شده و بر اساس نیاز استان، کود مورد نیاز تهیه و در زمان مناسب توزیع میشود. هیچ وقفهای در روند توزیع کود ایجاد نشده و این فرآیند طبق روال سالهای گذشته در حال انجام است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بر ضرورت توزیع کود در زمان مناسب تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: توزیع به موقع کود در رشد مناسب گیاه اهمیت ویژه دارد و در تولید با کیفیت محصول نیز تأثیرگذار است. کودهای ازته، فسفاته و پتاسه مهمترین کودهای مورد استفاده در این استان هستند.
قلیپور به موضوع نظارت بر توزیع به موقع و چگونگی مصرف کود در مزارع استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: نظارت بر استفاده از کود مناسب و استاندارد به صورت مستمر توسط کمیته پایش و نظارت انجام میشود. در این راستا با متخلفان به سرعت برخورد خواهد شد تا کود استاندارد در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وی به تأثیر شرایط جنگی موجود در کشور بر روند توزیع کود در مزارع استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: شرایط خاص جنگی هیچگونه تأثیری بر توزیع کود در سطح مزارع و باغات این استان نداشته است. در این راستا تمامی اقدامات لازم تا پایان سال گذشته در بخش کشاورزی استان انجام شده است.