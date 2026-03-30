مدیرکل آموزش و پرورش استان خبرداد؛
آسیب به 10 واحد آموزشی فارس در جنگ
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در جنگ رمضان 10 مدرسه در استان فارس مورد تهاجم واقع شده است.
به گزارش ایلنا، محسن کلاری در دیدار با معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، تجهیزات و توسعه مدارس کشور اظهار کرد: در جنگ رمضان تاکنون در استان فارس مجموعا 10 مدرسه مورد تهاجم واقع شده است که از این تعداد 7 مدرسه دولتی و 2 مدرسه غیر دولتی دچار آسیب شدهاند و یک مدرسه دولتی نیز تخریب شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: در حملات ددمنشانه صهیونی آمریکایی تا کنون 8 دانش آموز و 2 معلم شهید و 38 دانش آموز و 1 فرهنگی نیز مجروح شده است.
مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، تجهیزات و توسعه مدارس کشور نیز گفت: در برآورد خسارتهای ناشی از جنگ، مدارس در سه بخش سطح بندی میشوند.
وی افزود: مدارس مورد تهاجم، با توجه به میزان آسیب دیدگی از 0 تا 20 درصد در سطح یک، 20 تا 80 درصد در سطح دو، و آسیب 80 تا 100 درصد در سطح سه دسته بندی میشوند.
عبداللهی با تصریح بر اینکه مدارسی که در این جنگ دچار آسیب شدهاند با منابع مالی ستاد مدیریت بحران و سایر منابع تعریف شده ترمیم و یا بازسازی میشوند، خاطرنشان کرد: مدرسه میناب از جمله مدارس غیر دولتی است که ساختمان مخروبه آن به موزه تبدیل میشود و مدرسه جدید نیز با مشارکت دوستداران ایران از سراسر جهان ساخته میشود.