آسیب به 10 واحد آموزشی فارس در جنگ

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: در حملات ددمنشانه صهیونی آمریکایی تا کنون 8 دانش آموز و 2 معلم شهید و 38 دانش آموز و 1 فرهنگی نیز مجروح شده است.

مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، تجهیزات و توسعه مدارس کشور نیز گفت: در برآورد خسارت‌های ناشی از جنگ، مدارس در سه بخش سطح بندی می‌شوند.

وی افزود: مدارس مورد تهاجم، با توجه به میزان آسیب دیدگی از 0 تا 20 درصد در سطح یک، 20 تا 80 درصد در سطح دو، و آسیب 80 تا 100 درصد در سطح سه دسته بندی می‌شوند.

عبداللهی با تصریح بر اینکه مدارسی که در این جنگ دچار آسیب شده‌اند با منابع مالی ستاد مدیریت بحران و سایر منابع تعریف شده ترمیم و یا بازسازی می‌شوند، خاطرنشان کرد: مدرسه میناب از جمله مدارس غیر دولتی است که ساختمان مخروبه آن به موزه تبدیل می‌شود و مدرسه جدید نیز با مشارکت دوستداران ایران از سراسر جهان ساخته می‌شود.