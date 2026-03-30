حمایت کَسترده از تولید و اصناف در جنگ/تسهیلات ویره براى واحدهاى آسیب دیده استان

به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصارى، اعلام کرد: با همکارى ستاد اجرایى فرمان امام و بنیاد برکت، بسته هاى حمایتى جامعى براى واحد هاى تولیدى و صنفى آسیب دیده ناشى از تهاجم دوشمن صهیونیستى_آمریکایی در استان البرز تدوین شده است. هدف ما این است که این واحدها در کوتاه ترین زمان ممکن به جرخه فعالیت بازکَردند و بتوانند با قدرت بیشترى به تولید ادامه دهند.

به کَفته مدیرکل صمت البرز، این تسهیلات شامل وام هاى کم بهره، کمک هاى بلاعوض در موارد خاص، مشاوره هاى تخصصى، تأمین مواد اولیه و حمایت هاى بیمه اى و مالیاتى خواهد بود.

وى افزود: این اقدامات مى تواند نقش مهمى در حفظ اشتغال، تداوم تولید و کاهش فشارهاى اقتصادى بر فعالان صنعتى و صنفى استان ایفا کند.

انصارى تأکید کرد: در استان البرز ظرفیت هاى بزرکَى در بخش صنعت و صنف وجود دارد و حمایت از این واحدها، حمایت از اشتغال، تولید وآینده اقتصادى کشور است. تلاش مى کنیم هیج واحد تولیدى، صنفى و خدماتى به دلیل مشکلات اخیر از جرخه فعالیت خارج نشود.

