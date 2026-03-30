مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
مردم تبریز نگران کمبود بنزین نباشند/ خسارت وارده به پتروشیمی ربطی به تولید بنزین ندارد
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی از مردم خواست به شایعاتی مبنی بر حمله به پتروشیمی و کمبود بنزین اصلا توجه نکنند، چرا که این حمله اصلا ربطی به واحدهای تولید بنزین ندارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی روز دوشنبه ۱۰ فروردین، در گفتوگو با خبرنگاران ضمن گزارشی از حملات بامداد امروز جنگندههای آمریکا به تبریز گفت: دو نقطه غیر نظامی تبریز یکی برج مراقبت و باند فرودگاه تبریز و دیگری پتروشیمی تبریز مورد حمله دشمن قرار گرفت که خوشبختانه در این دو حمله شهید یا مجروح نداشتیم.
فرشی در مورد حمله به یکی از واحدهای تولیدی پتروشیمی تبریز افزود: در ادامه جنایات ددمنشانه دشمن به بخشی از تأسیسات صنعتی مجتمع پتروشیمی، تیمهای ایمنی، آتشنشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز شد.
وی ادامه داد: شرایط در حال حاضر تحت کنترل کامل قرار دارد و آتش سوزی مهار شده و مهندسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند.