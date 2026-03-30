۲۵۰ تن گوشت قرمز، بهار ۱۴۰۵ در راه است

به گزارش ایلنا، مهدی شادمان روز دوشنبه با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده و پایش واحدهای فعال دامپروری در هیرمند اظهارکرد: پیش‌بینی می‌شود در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری، حدود ۲۵۰ تن گوشت قرمز شامل گوساله، بره و بزغاله در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از خشکسالی‌های متوالی در سال‌های اخیر، دامداران این شهرستان با بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت دام، بهبود تغذیه و توسعه واحدهای پرورش صنعتی، توانسته‌اند روند تولید را حفظ کرده و در برخی بخش‌ها افزایش دهند.

مدیر جهاد کشاورزی هیرمند ادامه داد: حمایت‌های دولتی و برنامه‌های جهاد کشاورزی در زمینه‌هایی مانند بیمه دام، تأمین نهاده‌های دامی و ارائه آموزش‌های تخصصی به دامداران از عوامل مهم در تقویت و پایداری تولید در این بخش به شمار می‌آید.

وی همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای توسعه زنجیره تولید گوشت قرمز در هیرمند خبر داد و گفت: شناسایی واحدهای نیمه‌فعال، افزایش بهره‌وری، ساماندهی زنجیره تأمین نهاده‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران برای ایجاد واحدهای صنعتی پرواربندی از جمله اقدامات در دستور کار است.

شادمان با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: توسعه تولیدات دامی علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و کاهش مهاجرت در منطقه خواهد شد و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی موجود، شهرستان هیرمند می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های مهم تولید گوشت قرمز در شمال استان سیستان و بلوچستان تبدیل شود.

