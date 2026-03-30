۲۵۰ تن گوشت قرمز، بهار ۱۴۰۵ در راه است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرزی هیرمند از پیشبینی تولید ۲۵۰ تن گوشت قرمز در این شهرستان طی فصل بهار سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان تولید با تکیه بر ظرفیتهای دامپروری منطقه، نقش مهمی در تأمین نیاز استان سیستان و بلوچستان به پروتئین دامی و کاهش وابستگی به واردات خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، مهدی شادمان روز دوشنبه با اشاره به ارزیابیهای انجامشده و پایش واحدهای فعال دامپروری در هیرمند اظهارکرد: پیشبینی میشود در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری، حدود ۲۵۰ تن گوشت قرمز شامل گوساله، بره و بزغاله در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شود.
وی افزود: با وجود محدودیتهای ناشی از خشکسالیهای متوالی در سالهای اخیر، دامداران این شهرستان با بهرهگیری از روشهای نوین مدیریت دام، بهبود تغذیه و توسعه واحدهای پرورش صنعتی، توانستهاند روند تولید را حفظ کرده و در برخی بخشها افزایش دهند.
مدیر جهاد کشاورزی هیرمند ادامه داد: حمایتهای دولتی و برنامههای جهاد کشاورزی در زمینههایی مانند بیمه دام، تأمین نهادههای دامی و ارائه آموزشهای تخصصی به دامداران از عوامل مهم در تقویت و پایداری تولید در این بخش به شمار میآید.
وی همچنین از اجرای برنامههایی برای توسعه زنجیره تولید گوشت قرمز در هیرمند خبر داد و گفت: شناسایی واحدهای نیمهفعال، افزایش بهرهوری، ساماندهی زنجیره تأمین نهادهها و تشویق سرمایهگذاران برای ایجاد واحدهای صنعتی پرواربندی از جمله اقدامات در دستور کار است.
شادمان با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: توسعه تولیدات دامی علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و کاهش مهاجرت در منطقه خواهد شد و با توجه به ظرفیتهای طبیعی و انسانی موجود، شهرستان هیرمند میتواند در آینده به یکی از قطبهای مهم تولید گوشت قرمز در شمال استان سیستان و بلوچستان تبدیل شود.