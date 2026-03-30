آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر پنج شهید حمله هوایی در بروجرد

به گزارش ایلنا، در این مراسم پیکرهای مطهر شهیدان حمید گدازگر، امیر باغبان، زهرا باغبان، معصومه عزیزی و شهناز مهرعلی‌زاده با حضور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان تشییع و به خاک سپرده شد.

هشتم فروردین ماه، محله مسکونی کمپینگ در شهرستان بروجرد هدف حمله هوایی قرار گرفت که در پی آن ۹ نفر به شهادت رسیده، ۳۶ نفر مجروح شدند و خسارات بسیاری نیز به برخی منازل و اماکن اطراف وارد شد.

انتهای پیام/