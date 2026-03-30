مدیرعامل هلال‌احمر استان خبر داد:

افزایش شمار شهدای حمله پهپادی منزل مسکونی زنجان به 4 تن

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به افزایش شمار شهدای حمله تروریستی دشمن به یک واحد مسکونی در استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: تعداد شهدای حمله آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در شهر زنجان به 4 نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، حکمت‌الله هاشمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: این حمله پهپادی حوالی ساعت 4 بامداد توسط آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در شهر زنجان رخ داد که بر اثر آن 10 نفر از هم‌استانی‌ها شهید یا مصدوم شدند.

وی به جستجوی شهداء و مجروحان این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این حمله 4 نفر به شهادت رسیدند و 3 نفر نیز با کمک سگ‌های زنده‌یاب و نیروهای این جمعیت از زیرآور زنده بیرون کشیده شدند. فرایند آواربرداری و انتقال پیکر شهدا و مجروحان این حادثه انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان بر ضرورت تجمع نکردن شهروندان پس از وقوع حملات در محل حادثه تأکید کرده و اظهار داشت: به شهروندان توصیه می‌شود بعد از اصابت پرتابه‌های جنگی، در محل حمله تجمع نکنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

