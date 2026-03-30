نقش حیاتی صادرات در پایداری تولید / صادرات بیش از ۷۸۰۰ تن محصولات کشاورزی هرمزگان از ابتدای جنگ تحمیلی
از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون ۷ هزار و ۸۵۰ تن از محصولات کشاورزی استان هرمزگان به کشورهای منطقه و جهان صادر شده است. این دستاورد با وجود شرایط خاص کنونی، نشان از پویایی تولید و ظرفیت بی نظیر استان هرمزگان در تولید محصولات باغی، زراعی خارج فصل و گلخانه ای دارد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، علی جامعی، مدیر توسعه بازرگانی این سازمان اعلام کرد: این محصولات صادراتی شامل گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، پیاز، هندوانه، خیار، خرما و میگو بوده و عمدتا به کشورهایی از جمله عمان، عراق، قطر، هند، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان ارسال شدهاند.
این آمار حاکی از ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی ، گلخانهای و خارج از فصل و آبزیان در استان هرمزگان است. موفقیت در صادرات با وجود تحریمها و شرایط جنگی، گواهی برکیفیت محصول، توانمندی تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در عرصه بینالمللی و ارتقای کیفیت و بازارپسندی این محصولات در سایر کشورهاست.
این دستاورد نشان میدهد که حتی در شرایط دشوار جنگ تحمیلی ، اقتصاد مقاومتی و پویایی بخش خصوصی میتواند به موفقیتهای موثری دست یابد و صادرات محصولات کشاورزی را در راستای ارتقا کشاورزی تجاری و رقابتی به عنوان یک منبع درآمد ارزی حفظ کند.