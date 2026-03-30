خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید ۷۵۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی، حاصل تلاش سه هزار بهره بردار هرمزگانی

تولید ۷۵۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی، حاصل تلاش سه هزار بهره بردار هرمزگانی
کد خبر : 1767081
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از تولید سالانه ۷۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی در این استان به عنوان قطب مهم تولید محصولات خارج از فصل در کشور ، خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، سیدرضا امیرزاده مدیر زراعت این سازمان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت شده است،  گفت: در سال زراعی جاری  ۱۵ هزار هکتار زمین در استان زیر کشت گوجه‌فرنگی رفت که عمده آن در شهرستان‌های میناب، بندرعباس، بندر خمیر، رودان، پارسیان و بستک متمرکز شده است.

وی افزود: تا کنون از ۱۲ هزار هکتار از سطح کشت بیش از  ۶۰۰ هزار تن محصول برداشت شده که این عملیات از اوایل آذرماه آغاز شده و تا اوایل اردیبهشت ادامه دارد و پیش بینی می شود تولید این محصول به ۷۵۰ هزار تن برسد. 

امیرزاده بیان داشت:  هم‌اکنون نیز ۱۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی نوبر از سطح ۳ هزار هکتار در حال برداشت است که تمرکز اصلی آن در شهرستان میناب می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از سه هزار بهره بردار هرمزگانی در تولید محصول گوجه فرنگی فعالیت دارند که در خارج از فصل و زمستان نقش بسزایی در تولید و عرضه این محصول ایفا می‌کنند.  

 مدیر زراعت جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: توجه به مدیریت صحیح آبیاری، استفاده از ارقام اصلاح‌شده و حمایت و آموزش کشاورزان در فصل کاشت ، داشت و برداشت، از جمله عواملی است که باعث افزایش راندمان تولید در این استان گرمسیر شده است.

شایان ذکر است ، تولیدات باکیفیت زراعی خارج از فصل استان هرمزگان به عنوان مزیت و ظرفیت بی نظیر هرمزگان ، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، پتانسیل بالایی برای صادرات به خارج از کشور داشته و از بازار پسندی مناسبی در سایر کشورها برخوردار است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار