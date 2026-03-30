مردم غیور چهارمحال و بختیاری سه شهید حمله پهبادی را تا خانه ابدی بدرقه کردند
در بیستونهمین شب از تجمعات مردمی، آیین باشکوه بدرقه سه شهید حمله پهپادی به توپخانه ۵۵ ارتش اصفهان با حضور گسترده مردم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه یکشنبه آیین بدرقه پیکر سه شهید والامقام، حسین شاهین شمسآبادی، امیرمحمد داوری شلمزاری و رامین اسدی حسنوند (اهل شهرک تلورد بازفت)، با حضور گسترده مردم در میرآباد غربی برگزار شد.
این شهدا در پی حمله پهپادی متجاوزان آمریکایی–صهیونیستی به توپخانه ۵۵ ارتش در اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
این مراسم باشکوه از سمت میرآباد غربی تا خیابانهای منتهی به میدان مادر به تدریج برگزار شد.
حجم بالای جمعیت، این مراسم را به یکی از تجمعات قابل توجه شبهای اخیر تبدیل کرد؛ حضوری که در آن، سوگ و احترام نسبت به شهدا در کنار نمایش انسجام اجتماعی و همبستگی مردمی دیده میشد.