توزیع ۱۴ هزار و ۵۰۰ تُن کالای اساسی در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از استمرار عرضه اقلام ضروری و پایداری بازار همزمان با شرایط جنگی در این استان خبر داد و گفت: در این مدت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن انواع کالا اساسی در استان توزیع شده است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی امروز یکشنبه در یک گفت و گوی رسانه ای افزود: با وجود گذشت یک ماه از آغاز جنگ تحمیلی صهیونیستی ـ آمریکایی تمامی نیازهای اساسی مردم از جمله نان، مرغ، برنج، شکر، روغن، گوشت و میوه به طور کامل در سراسر استان تأمین و توزیع شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های میدانی بازرسان و کارشناسان سازمان، بر ثبات کامل بازار کالاهای اساسی استان تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه کمبودی در تأمین مایحتاج ضروری شهروندان وجود ندارد و اقلام راهبردی به صورت مستمر در مراکز عرضه در حال توزیع است.

شفیعی از توزیع بیش از ۱۱ هزار تُن گوشت مرغ گرم و بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن کالاهای اساسی تنظیم بازاری، شامل برنج، شکر، روغن خوراکی، مرغ منجمد و گوشت قرمز از ابتدای جنگ تمحیلی در نهم اسفند سال گذشته خبر داد و گفت: توزیع کالاهای اساسی تا آرامش کامل بازار ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، سازوکارهای نظارتی دقیق را برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی تشریح و اظهار کرد: فرآیند پایش بازار به صورت شبانه‌روزی و در ۲ قالب تخصصی توسط بازرسان سازمان جهاد کشاورزی در مرحله تولید و همچنین در سطح بازار در قالب گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی، صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است.

شفیعی بر لزوم تمرکز این بازرسی‌های مستمر بر مواردی، چون قیمت‌گذاری صحیح، جلوگیری از احتکار، فروش خارج از شبکه توزیع، نصب برچسب قیمت و رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی تأکید کرد و اطمینان داد: این اقدامات ضامن سلامت زنجیره عرضه و آرامش معیشتی مردم شریف استان خواهد بود. این رویکرد قاطعانه، نشان‌دهنده تعهد این سازمان به حفظ امنیت غذایی و رفاه شهروندان در شرایط حساس کنونی است.

