به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر این اساس، دارندگان کارت بازرگانی صادره از اتاق تبریز و همچنین نمایندگان شرکت‌های حقوقی عضو این اتاق می‌توانند برای بهره‌ مندی از این خدمات به محل اتاق بازرگانی تبریز مراجعه کنند.

لازم به ذکر است همراه داشتن معرفی‌نامه به همراه کپی کارت بازرگانی و کارت ملی برای نمایندگان شرکت‌های حقوقی الزامی است.

زمان مراجعه برای استفاده از این خدمات از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴ تعیین شده و اعضای محترم می‌توانند در این بازه زمانی از اینترنت بین‌المللی در محل اتاق بهره‌مند شوند. این خدمت به‌منظور تسهیل مراودات تجاری و رفع بخشی از چالش‌های ارتباطی فعالان اقتصادی ارائه شده و اتاق بازرگانی تبریز همچنان در تلاش است تا در شرایط فعلی، حمایت‌های لازم را از اعضای خود به عمل آورد.

