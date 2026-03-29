تمدید مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه بهمنماه کارفرمایان در فارس
مدیرکل تأمین اجتماعی فارس از تمدید مهلت ارسال و پرداخت لیست حق بیمه مربوط به بهمنماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، ایرج نادری با اعلام این خبر گفت: بهمنظور مساعدت با کارفرمایان و با توجه به شرایط خاص موجود، مهلت ارسال و پرداخت لیست حق بیمه بهمنماه ۱۴۰۴ بدون محاسبه جرائم تأخیر در ارسال و پرداخت، تا تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است.
وی افزود: کارفرمایانی که تاکنون موفق به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوطه نشدهاند، میتوانند از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگاه و کارکنان خود اقدام کنند.
نادری همچنین اظهار کرد: سایر بیمهشدگان خاص شامل بیمههای اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیرمجموعههای آن، بیمههای توافقی، کارگران ساختمانی، رانندگان حملونقل درون و برونشهری، قالیبافان و سایر گروهها که مهلت پرداخت حق بیمه آنان به پایان رسیده است نیز میتوانند بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید و با همان قرارداد اولیه، از این تمدید مهلت بهرهمند شوند.