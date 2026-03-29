تمدید مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه بهمن‌ماه کارفرمایان در فارس

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس از تمدید مهلت ارسال و پرداخت لیست حق بیمه مربوط به بهمن‌ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، ایرج نادری با اعلام این خبر گفت: به‌منظور مساعدت با کارفرمایان و با توجه به شرایط خاص موجود، مهلت ارسال و پرداخت لیست حق بیمه بهمن‌ماه ۱۴۰۴ بدون محاسبه جرائم تأخیر در ارسال و پرداخت، تا تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: کارفرمایانی که تاکنون موفق به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوطه نشده‌اند، می‌توانند از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگاه و کارکنان خود اقدام کنند.

نادری همچنین اظهار کرد: سایر بیمه‌شدگان خاص شامل بیمه‌های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیرمجموعه‌های آن، بیمه‌های توافقی، کارگران ساختمانی، رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، قالیبافان و سایر گروه‌ها که مهلت پرداخت حق بیمه آنان به پایان رسیده است نیز می‌توانند بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید و با همان قرارداد اولیه، از این تمدید مهلت بهره‌مند شوند.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
