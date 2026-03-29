۶۵ درصد ظرفیت سدهای کرمانشاه پُر است
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۵ درصد ظرفیت سدهای استان پُر است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه بهرام درویشی  با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره سدها در استان کرمانشاه، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از ظرفیت یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی سدهای استان پُر و حدود ۳۵ درصد آن خالی است.

وی، میزان ذخیره کنونی سدهای کرمانشاه را حدود ۸۷۳ میلیون مترمکعب اعلام کرد و یادآور شد: در حال حاضر ۴۷۲ میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای کرمانشاه نیز خالی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: آورد سدهای استان کرمانشاه از ابتدای سال آبی جاری(ابتدای مهر ۱۴۰۴) تاکنون حدود ۹۵۷ میلیون مترمکعب بوده است.

درویشی عنوان کرد: اکنون ذخیره سدهای تنگ‌حمام و آزادی تقریبا تکمیل بوده و در شرایط سرریز قرار دارند.

وی از وضعیت بارش‌های استان در سال آبی جاری نیز یاد کرد و افزود: میانگین بارش استان کرمانشاه در سال آبی جاری(ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون) حدود ۴۱۵ میلی‌متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۸ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: اگرچه بارش‌های کرمانشاه رشد داشته اما این امر کم‌بارشی‌های گذشته را جبران نکرده و همچنان مدیریت منابع آبی و صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است.

به گفته درویشی، وضعیت ذخیره سدهایی همچون گاوشان و یا سلیمانشاه که بخشی از تامین آب برخی از شهرهای استان را بر عهده دارند، همچنان نامناسب است.

 

