۶۵ درصد ظرفیت سدهای کرمانشاه پُر است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه بهرام درویشی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره سدها در استان کرمانشاه، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از ظرفیت یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی سدهای استان پُر و حدود ۳۵ درصد آن خالی است.

وی، میزان ذخیره کنونی سدهای کرمانشاه را حدود ۸۷۳ میلیون مترمکعب اعلام کرد و یادآور شد: در حال حاضر ۴۷۲ میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای کرمانشاه نیز خالی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: آورد سدهای استان کرمانشاه از ابتدای سال آبی جاری(ابتدای مهر ۱۴۰۴) تاکنون حدود ۹۵۷ میلیون مترمکعب بوده است.

درویشی عنوان کرد: اکنون ذخیره سدهای تنگ‌حمام و آزادی تقریبا تکمیل بوده و در شرایط سرریز قرار دارند.

وی از وضعیت بارش‌های استان در سال آبی جاری نیز یاد کرد و افزود: میانگین بارش استان کرمانشاه در سال آبی جاری(ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون) حدود ۴۱۵ میلی‌متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۸ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: اگرچه بارش‌های کرمانشاه رشد داشته اما این امر کم‌بارشی‌های گذشته را جبران نکرده و همچنان مدیریت منابع آبی و صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است.

به گفته درویشی، وضعیت ذخیره سدهایی همچون گاوشان و یا سلیمانشاه که بخشی از تامین آب برخی از شهرهای استان را بر عهده دارند، همچنان نامناسب است.

