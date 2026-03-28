رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز خبرداد؛

میدان‌ها و بازارچه‌های شیراز آماده مدیریت تأمین کالاهای اساسی

میدان‌ها و بازارچه‌های شیراز آماده مدیریت تأمین کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج روزمره در شرایط جنگی و بحرانی گفت: مدیریت شهری شیراز با بهره‌گیری از ظرفیت میدان‌های میوه و تره‌بار و بازارچه‌های شهری، تمهیدات لازم را برای تداوم خدمات‌رسانی و مدیریت توزیع کالاهای اساسی در شرایط خاص پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایلنا، مسعود زارعی امروز شنبه، هشتم فروردین در جمع خبرنگاران در واکنش به حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به میدان میوه و تره‌بار شهرستان لار، این اقدام را محکوم کرد و گفت: حمله به زیرساخت‌های مرتبط با معیشت مردم نشان‌دهنده ماهیت ضدانسانی و ضدحقوق بشری دشمنان است؛ اقدامی که حتی مراکز تأمین نیازهای اولیه مردم را نیز هدف قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: میدان‌های میوه و تره‌بار و بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در شیراز از ظرفیت و توان مناسبی برای مدیریت شرایط خاص برخوردارند و می‌توانند در مواقع بحران نقش محوری در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایفا کنند.

به گفته زارعی، این مراکز به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، شبکه توزیع و نظارت‌های لازم، امکان مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها در شرایط اضطراری را دارند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز تصریح کرد: شورا و شهرداری شیراز در جلسات مختلف مدیریت بحران شهری و همچنین در هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان، موضوع تأمین مایحتاج عمومی مردم در شرایط احتمالی بحران را مورد بررسی قرار داده و تمهیدات لازم را در این زمینه اندیشیده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ آرامش و اطمینان خاطر شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری است، افزود: زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از توزیع کالاهای اساسی و خدمات شهری تا حد توان شهرداری و با سیاست‌گذاری شورای شهر پیش‌بینی شده و در صورت بروز شرایط خاص، این ظرفیت‌ها می‌تواند به سرعت وارد مدار خدمت‌رسانی شود.

زارعی بیان کرد: مدیریت شهری شیراز با بهره‌گیری از ظرفیت میدان میوه و تره‌بار و ۴۷ بازارچه شهری، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط احتمالی و تأمین نیازهای مردم را دارد و شهروندان نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.

