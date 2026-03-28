معاون استانداری کرمان خبر داد:
حمله دشمنان به حوالی فرودگاه بم تلفات جانی در پی نداشت
معاون امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: تجاوز نظامی و حمله دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منطقه در حوالی فرودگاه بم که ظهر امروز 8 فروردین ماه اتفاق افتاد، خسارت جانی در پی نداشت. امنیت در منطقه برقرار است در این راستا و موضوع این حادثه در دست بررسی است.
به گزارش ایلنا، رحمان جلالی افزود: این حادثه در پی تجاوز نظامی دشمن به وقوع پیوسته و در این راستا تلفات جانی گزارش نشده است. ابعاد دیگر این تجاوز در حال از سوی توسط نهادهای مسئول است. نقطهای دیگر در شهر بم مورد تجاوز نظامی قرار نگرفته و نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی به اطلاعات بیشتر در خصوص وقوع این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات این حمله پس از جمعبندیهای نهایی، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد. در این راستا از شهروندان تقاضا میشود اخبار و اطلاعات را صرفاً از منابع معتبر پیگیری کنند.