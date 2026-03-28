معاون سیاسی استانداری خبر داد:

پاسخ پدافند هوایی استان قم به حمله موشکی دشمن

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: پدافند هوایی این استان امروز شنبه 8 فروردین ماه به حمله موشکی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی پاسخ قاطع داد. در این تقابل، یک نقطه مورد هدف قرار گرفت که خودشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: ساعاتی پیش منطقه‌ای در خارج محدوده شهری قم مورد تعرض دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این حمله با واکنش به موقع پدافند هوایی روبرو شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
