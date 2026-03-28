رئیس اورژانس استان قزوین:
تصادف پیکان وانت با سمند در اتوبان قزوین–زنجان 3 مصدوم برجا گذاشت
به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پیکان وانت با خودروی سمند در اتوبان قزوین به زنجان، پیکان وانت واژگون شد. این حادثه ساعت 9 صبح روز هفتم فروردین رخ داد.
وی اضافه کرد: در پی این تصادف سه نفر مصدوم شدند که با حضور نیروهای اورژانس از پایگاههای قرهباغ و قروه به بیمارستان الغدیر ابهر منتقل شدند. تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان تحویل این مرکز درمانی شدند.