به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در حمله بامداد امروز به شهر زنجان، رقیه شیری نیروی آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان و آموزگار پایه اول دبستان به همراه دختران عزیزش فاطمه احمدی دانش آموز کلاس چهارم دبستان و معصومه احمدی نوگل 5 ساله این خانواده و همسر گرانقدر ایشان به شهادت رسیدند.

روابط‌عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان در اطلاعیه بر جنایت‌های دشمنان تأکید کرده و در این خصوص آورده است: این حمله وحشیانه و بزدلانه، بار دیگر نشان داد که دشمنان آمریکایی و رژیم اشغال‌گر صهیونیستی و حامیان آن، هیچ حد و مرزی در پایمال کردن حقوق انسانی و اخلاقیات به رسمیت نمی‌شناسند.

