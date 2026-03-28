به گزارش ایلنا، علیرضا خرسندی با اشاره به تداوم فعالیت گشت‌های نظارتی در ایام تعطیلات نوروز اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های امنیت غذایی، گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی و سامانه ۱۳۱ در شهرستان‌های مختلف استان به صورت مستمر در حال پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی هستند.

وی افزود: در جریان این گشت‌ها که در شهرستان‌هایی از جمله بوکان، مهاباد، خوی، سلماس، میاندوآب، سردشت و شاهین‌دژ انجام شد، چندین مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی، ساخت‌وساز، فنس‌کشی، دپوی مصالح و پی‌ریزی در اراضی کشاورزی شناسایی شد که در تمامی موارد، اخطاریه‌های قانونی صادر و از ادامه عملیات جلوگیری به عمل آمد.

خرسندی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این تخلفات در مراحل اولیه شناسایی و متوقف شده است، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این گشت‌ها پیشگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی به کاربری‌های غیرمجاز است؛ چراکه حفاظت از این اراضی نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها از جمله چهاربرج و شوط نیز با وجود پایش میدانی روستاهای مختلف، موردی از تغییر کاربری غیرمجاز مشاهده نشد که نشان‌دهنده افزایش آگاهی بهره‌برداران و اثرگذاری نظارت‌های مستمر است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم گشت‌های نظارتی در ایام تعطیلات نوروز خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۳۱ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم انجام شود.

