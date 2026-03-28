تشدید نظارت بر اراضی کشاورزی آذربایجانغربی در تعطیلات نوروز/ برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از شناسایی و جلوگیری از چندین مورد ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان در جریان گشتهای نوروزی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا خرسندی با اشاره به تداوم فعالیت گشتهای نظارتی در ایام تعطیلات نوروز اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای ملی و زیرساختهای امنیت غذایی، گشتهای یگان حفاظت امور اراضی و سامانه ۱۳۱ در شهرستانهای مختلف استان به صورت مستمر در حال پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی هستند.
وی افزود: در جریان این گشتها که در شهرستانهایی از جمله بوکان، مهاباد، خوی، سلماس، میاندوآب، سردشت و شاهیندژ انجام شد، چندین مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی، ساختوساز، فنسکشی، دپوی مصالح و پیریزی در اراضی کشاورزی شناسایی شد که در تمامی موارد، اخطاریههای قانونی صادر و از ادامه عملیات جلوگیری به عمل آمد.
خرسندی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این تخلفات در مراحل اولیه شناسایی و متوقف شده است، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این گشتها پیشگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و جلوگیری از تبدیل زمینهای کشاورزی به کاربریهای غیرمجاز است؛ چراکه حفاظت از این اراضی نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: در برخی شهرستانها از جمله چهاربرج و شوط نیز با وجود پایش میدانی روستاهای مختلف، موردی از تغییر کاربری غیرمجاز مشاهده نشد که نشاندهنده افزایش آگاهی بهرهبرداران و اثرگذاری نظارتهای مستمر است.
وی در پایان با تأکید بر تداوم گشتهای نظارتی در ایام تعطیلات نوروز خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۳۱ به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی است و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم انجام شود.