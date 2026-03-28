دستگیری ۸ مزدور صهیونی-آمریکایی در آذربایجان غربی

به گزارش کزارش ایلنا در این اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: ۴ نفر از مزدوران دستگیر شده ، از عناصر تشکیلاتی یک گروهک تجزیه طلب در مهاباد بودند که پس از دریافت امکانات ارتباطی ویژه، مترصد اقدام تروریستی در منطقه بودند.

بر اساس همین اطلاعیه،دو نفر دیگر از مزدوران دستگیر شده از اعضای دو گروهک تروریستی تجزیه‌ طلب دیگر هستند که به صورت جداگانه در شهرهای مهاباد و چالدران بازداشت شدند.

همچنین، دو مزدور دیگر دستگیره شده، از خود فروختگانی هستند که در شهرهای ارومیه و میاندوآب اقدام به ارسال اطلاعات به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی (شبکه تروریستی اینترنشنال) و صفحات مرتبط با دشمن آمریکایی-صهیونی در فضای مجازی می کردند.

