نجات 2 نفر از زیر آوار حمله دشمن به واحد مسکونی زنجان

به گزارش ایلنا، حکمت‌الله هاشمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در حادثه تلخ حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک آپارتمان مسکونی در زنجان که حوالی بامداد امروز رخ داد، متأسفانه 5 تن از هم‌وطنان به شهادت رسیده و 7 نفر دیگر مصدوم شدند.

وی به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این عملیات امدادرسانی 11 تیم امدادی حضور داشتند که پس از انجام اقدامات آواربرداری و امدادرسانی توسط تیم‌های هلال‌‌احمر و آتش‌نشانی، مصدومان جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

