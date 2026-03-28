مدیرعامل هلال‌احمر استان خبر داد:

نجات 2 نفر از زیر آوار حمله دشمن به واحد مسکونی زنجان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به خروج زنده 2 نفر از زیر آوار اشاره کرده و گفت: بعد از حمله هوایی بامداد امروز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک واحد مسکونی شهر زنجان، نجاتگران این جمعیت موفق شدند 2 نفر را زنده از زیر آوار خارج کنند.

به گزارش ایلنا، حکمت‌الله هاشمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در حادثه تلخ حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک آپارتمان مسکونی در زنجان که حوالی بامداد امروز رخ داد، متأسفانه 5 تن از هم‌وطنان به شهادت رسیده و 7 نفر دیگر مصدوم شدند.

وی به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این عملیات امدادرسانی 11 تیم امدادی حضور داشتند که پس از انجام اقدامات آواربرداری و امدادرسانی توسط تیم‌های هلال‌‌احمر و آتش‌نشانی، مصدومان جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

اخبار مرتبط
