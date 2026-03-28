همزمان با روند فزاینده ورود گردشگران نوروزی؛
تأکید مدیر ژئوپارک جهانی ارس بر لزوم مشارکت همگانی در صیانت از میراث زمینشناختی
مدیر ژئوپارک جهانی ارس با اشاره به افزایش چشمگیر آمار بازدیدکنندگان در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۵، التزام به اصول «گردشگری مسئولانه» را مؤلفهای حیاتی برشمرد و بر ضرورت مشارکت فعالانه مسافران در راستای حفاظت از پدیدههای ارزشمند زمینشناختی و بومشناختی این منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میثم نجفزاده تشریح کرد: با توجه به حضور گسترده مسافران نوروزی در پهنه منطقه آزاد ارس، از گردشگران انتظار میرود در جریان بازدید از ژئوسایتهای متنوع این مجموعه، اصول گردشگری مسئولانه را با دقت نظر رعایت نموده و در مسیر صیانت از این میراث بیبدیل طبیعی، همگام با برنامههای حفاظتی سازمان گام بردارند.
وی با تبیین پروتکلها و الزامات حفاظتی مصوب در ژئوپارک ارس، افزود: امتناع اکید از جمعآوری فسیلها و نمونههای کانیشناختی، محدودیت تردد صرفاً در مسیرهای استاندارد و تعیینشده، پرهیز از هرگونه مداخله و تخریب پوشش گیاهی و ساختارهای حساس طبیعی، و همچنین التزام به هشدارهای ایمنی و راهنماییهای کارشناسان مستقر، از جمله مبرمترین الزاماتی است که رعایت آنها از سوی بازدیدکنندگان ضرورت دارد.
مدیر ژئوپارک جهانی ارس با تأکید بر اینکه تدوین این الزامات کاملاً منطبق بر ضوابط و دستورالعملهای شبکه جهانی ژئوپارکهای یونسکو انجام شده، اظهار داشت: پایبندی به این استانداردها برای استمرار حفاظت از میراث زمینشناختی منطقه اجتنابناپذیر است، زیرا با در نظر گرفتن حجم انبوه ترددها در ایام نوروز، صیانت از پدیدههای واجد ارزش ثبتشده ملی و بینالمللی، جز در سایه تعامل سازنده و مشارکت مسئولانه گردشگران محقق نخواهد شد.
نجفزاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تدابیر اجرایی و پیشگیرانه این مجموعه، خاطرنشان کرد: به منظور هدایت اصولی گردشگران، ارتقای سطح کیفی تجربه بازدید و نظارت دقیق بر حسن اجرای ضوابط حفاظتی، در نوروز امسال تعداد ۳۲ راهنمای تخصصی زمینگردشگری در ۱۸ موقعیت راهبردی و پرتردد محدوده ژئوپارک مستقر گردیده و در حال ارائه خدمات علمی و آموزشی به مسافران میباشند.
وی یادآور شد: سازمان منطقه آزاد ارس با توسعه زیرساختهای استاندارد، استقرار هدفمند نیروهای متخصص و سازماندهی نظاممند جریان بازدید، بستر مطلوبی را برای میزبانی از گردشگران نوروزی مهیا ساخته است تا ضمن استقبال شایسته از هموطنان، استانداردهای نظارتی شبکه جهانی ژئوپارکها در دو عرصه «ارائه خدمات کیفی» و «حفاظت از میراث زمینشناختی» به صورت توأمان محقق گردد.