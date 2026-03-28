خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید ۱۷هزار نفر از اماکن گردشگری فارس در هفته اول نوروز

کد خبر : 1766247
لینک کوتاه کپی شد.

معاون گردشگری استان فارس ابا اعلام بازدید بیش از ۱۷ هزار نفر از اماگن گردشگری استان فارس در هفته اول سال ۱۴۰۵به تثبیت جایگاه مجموعه جهانی حافظیه به عنوان محبوب‌ترین مقصد گردشگری این استان در نوروز امسال خبر داد.

 به گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد با تشریح هفت‌روزه ستاد خدمات سفر، ضمن اشاره به صدرنشینی حافظیه در کانون توجه علاقه‌مندان به تاریخ و ادب ایران‌زمین، اظهار داشت: پس از آرامگاه حافظ، آرامگاه شیخ اجل سعدی با ثبت حضور ۴ هزار و ۷۹۸ نفر و مجموعه تاریخی زندیه هزار و ۴۶۱ بازدیدکننده، در رده‌های بعدی استقبال گردشگران قرار دارند.

معاون گردشگری استان فارس در خصوص آمار تفکیکی روز هفتم فروردین‌ماه تصریح کرد: تنها در این روز، یک هزار و ۸۰۷ نفر از آرامگاه حافظ، ۹۴۵ نفر از آرامگاه سعدی و ۳۴۳ نفر از مجموعه تاریخی زندیه بازدید کرده‌اند؛ همچنین مجموعه جهانی پاسارگاد نیز در همین تاریخ، پذیرای ۳۹۵ نفر از اصالت‌پژوهان و گردشگران بوده است .

زاهدیان نژاد تاکید کرد: از ابتدای سال تا پایان هفته اول ۱۷ هزار و ۲۸۶ نفر از امکان گردشگری زیرنظر اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس بازدید کرده اند.

وی با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی مطلوب در تمامی سطوح، خاطرنشان کرد: کلیه محوطه‌های تاریخی استان بر با آمادگی کامل مهیای میزبانی از تمدن‌دوستان هستند تا تجربه‌ای ماندگار، ایمن و توأم با آرامش برای تمامی زائران و مجاوران شهر رازدر ایام نوروز فراهم آید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار