وقوع حریق مرگبار یک منزل مسکونی در ساوه

به گزارش ایلنا، آتش‌پاد محمدرضا برزگر به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: اواخر شب گذشته، گزارش حریق گسترده و شدید در طبقه چهارم یک ساختمان، به وسیله تماس شهروندان با سامانه 125، به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه گزارش شد.

وی به اقدامات انجام شده در این حادثه آتش‌سوزی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا سریعاً اکیپ ایستگاه‌های 2 و مرکز با 2 خودرو امدادی، یک خودرو نیمه سنگین و یک خودرو سنگین به همراه 8 آتش نشان و با همراهی مدیریت و معاونت عملیات به صحنه حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه اظهار داشت: در این عملیات تیم اطفاء حریق نسبت به آب‌رسانی و سپس تخلیه دود از ساختمان وارد عمل شدند. در این راستا پس از جستجو و رویت فرد محبوس اقدام به خارج کردن وی از ساختمان کردند.

برزگر تصریح کرد: در حین این عملیات که حدود 2 ساعت به طول انجامید، یکی از نیروهای عملیاتی دچار سوختگی جزئی و دودزدگی شد که تحت درمان سرپایی قرار گرفت. هم‌اینک حال عمومی وی مساعد است. علت این حادثه و جزئیات آن توسط در دست بررسی است.

