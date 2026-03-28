مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ساوه خبر داد:

وقوع حریق مرگبار یک منزل مسکونی در ساوه

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه به آتش‌سوزی مرگبار در یک منزل مسکونی واقع در بلوار طالقانی این شهر اشاره کرده و گفت: در این حادثه متأسفانه مالک منزل مسکونی که از آتش‌نشانان سابق شهرداری ساوه بود، جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، آتش‌پاد محمدرضا برزگر به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: اواخر شب گذشته، گزارش حریق گسترده و شدید در طبقه چهارم یک ساختمان، به وسیله تماس شهروندان با سامانه 125، به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه گزارش شد.

وی به اقدامات انجام شده در این حادثه آتش‌سوزی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا سریعاً اکیپ ایستگاه‌های 2 و مرکز با 2 خودرو امدادی، یک خودرو نیمه سنگین و یک خودرو سنگین به همراه 8 آتش نشان و با همراهی مدیریت و معاونت عملیات به صحنه حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه اظهار داشت: در این عملیات تیم اطفاء حریق نسبت به آب‌رسانی و سپس تخلیه دود از ساختمان وارد عمل شدند. در این راستا پس از جستجو و رویت فرد محبوس اقدام به خارج کردن وی از ساختمان کردند.

برزگر تصریح کرد: در حین این عملیات که حدود 2 ساعت به طول انجامید، یکی از نیروهای عملیاتی دچار سوختگی جزئی و دودزدگی شد که تحت درمان سرپایی قرار گرفت. هم‌اینک حال عمومی وی مساعد است. علت این حادثه و جزئیات آن توسط در دست بررسی است.

