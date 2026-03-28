حمله هوایی به یک آپارتمان مسکونی در زنجان /۱۲ نفر شهید و مصدوم شدند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان از حمله هوایی دشمن صهیونی به یک آپارتمان مسکونی در زنجان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی صادقی، با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، به یک واحد مسکونی در شهر زنجان، گفت: در بامداد امروز در حمله متجاوزانه رژیم صهیونی آمریکایی به یک دستگاه آپارتمان مسکونی، تا این لحظه ۵ نفر از هم وطنان غیر نظامی به شهادت رسیدند.
وی افزود: همچنین در این حادثه ۷ نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدهاند.
صادقی ادامه داد: کار آواربرداری و انتقال پیکر شهدا و مجروحان انجام شده و عملیات پاکسازی در حال انجام است.
وی به شهروندان استان توصیه کرد؛ مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپههای جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.
صادقی همچنین بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت:شهروندان اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقهای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند.