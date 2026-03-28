هشدار پلیس راه لرستان:

ضرورت آمادگی کامل خودروها با توجه به کولاک در گردنه‌های استان

ضرورت آمادگی کامل خودروها با توجه به کولاک در گردنه‌های استان
کد خبر : 1766205
رئیس پلیس راه لرستان، با اشاره به سیلاب در برخی مسیرها و یخبندان در گردنه‌های استان، از رانندگان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت کامل خودرو، سفرهای خود را مدیریت کنند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "شهرام شادابی چگنی" روز شنبه هشتم فذوردین ماه، با بیان اینکه شاهد بارش‌های سیل‌آسا و کولاک برف در گردنه‌ها هستیم، اظهار داشت: "با توجه به این شرایط، تردد در برخی گردنه‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است .

وی افزود: داشتن زنجیر چرخ برای تمامی خودروهایی که قصد تردد در گردنه‌های برف‌گیر و کوهستانی را دارند، الزامی است و تاکید کرد: "رانندگان باید پیش از آغاز سفر، از وضعیت ایمنی کامل خودروی خود اطمینان حاصل کنند. این شامل بررسی دقیق عملکرد چراغ‌ها، سیستم گرمایشی و بخاری، وضعیت و سلامت لاستیک‌ها، و کارکرد صحیح سیستم ترمز است."

رئیس پلیس راه لرستان همچنین از رانندگان خواست تا با احتیاط کامل رانندگی کرده و با سرعت مطمئنه حرکت نمایند. وی افزود: "هرگونه بی‌توجهی به هشدارهای پلیس و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شرایط جوی نامساعد، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد."

سرهنگ شادابی چگنی در پایان خاطرنشان کرد: "همکاران ما در کنار دستگاه های امدادی و راهداری در محورهای مواصلاتی استان به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به رانندگان هستند، اما پیشگیری و رعایت نکات ایمنی از سوی خود رانندگان، بهترین راه برای داشتن سفری ایمن است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
