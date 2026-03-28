به گزارش ایلنا، سرهنگ "شهرام شادابی چگنی" روز شنبه هشتم فذوردین ماه، با بیان اینکه شاهد بارش‌های سیل‌آسا و کولاک برف در گردنه‌ها هستیم، اظهار داشت: "با توجه به این شرایط، تردد در برخی گردنه‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است .

وی افزود: داشتن زنجیر چرخ برای تمامی خودروهایی که قصد تردد در گردنه‌های برف‌گیر و کوهستانی را دارند، الزامی است و تاکید کرد: "رانندگان باید پیش از آغاز سفر، از وضعیت ایمنی کامل خودروی خود اطمینان حاصل کنند. این شامل بررسی دقیق عملکرد چراغ‌ها، سیستم گرمایشی و بخاری، وضعیت و سلامت لاستیک‌ها، و کارکرد صحیح سیستم ترمز است."

رئیس پلیس راه لرستان همچنین از رانندگان خواست تا با احتیاط کامل رانندگی کرده و با سرعت مطمئنه حرکت نمایند. وی افزود: "هرگونه بی‌توجهی به هشدارهای پلیس و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شرایط جوی نامساعد، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد."

سرهنگ شادابی چگنی در پایان خاطرنشان کرد: "همکاران ما در کنار دستگاه های امدادی و راهداری در محورهای مواصلاتی استان به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به رانندگان هستند، اما پیشگیری و رعایت نکات ایمنی از سوی خود رانندگان، بهترین راه برای داشتن سفری ایمن است.

