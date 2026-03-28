در پی حمله دشمن در بامداد امروز حادث شد؛

شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان در شهر مهستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز از حمله دشمن و شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان مهستانی در بامداد امروز خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، قدرت‌اله سیف معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان در شهر مهستان، اظهار کرد: در ساعات ابتدایی بامداد روز جاری در پی حمله ددمنشانه رژیم صهیونی و آمریکایی به منازل شهروندان بی‌گناه در شهر جدید مهستان در ساوجبلاغ، تعدادی از شهروندان من جمله مادری باردار و کودکی ۴ ساله به همراه خانواده‌های شان به شهادت رسیدند.

سیف افزود: حمله به منازل مسکونی و به شهادت رساندن افراد غیرنظامی و زنان و کودکان بی‌گناه، نماد کودک کشی‌های مستمر رژیم صهیونی و آمریکایی است و موجی از نفرت را دربردارد. 

وی از حضور سریع نیروهای امدادگر هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی و دیگر دستگاه‌های خدمت رسان تقدیر و تشکر کرد و آنها را قهرمانان واقعی شب گذشته نامید.

اخبار مرتبط
