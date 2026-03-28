معاون سیاسی امنیتی استاندار خبر داد؛

۵ شهید و ۳۵ مجروح بر اثر حمله دشمن به بروجرد/ احتمال افزایش آمار شهدا و مجروحین

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: بامداد امروز چند منزل مسکونی در بروجرد مورد اصابت قرارگرفته و تاکنون ۵ شهید و ۳۵ مجروح گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز شنبه هشتم فروردین ماه  اظهارداشت: احتمال افزایش آمار شهدا و مجروحین وجود دارد.

وی ادامه‌داد: نیروهای امدادی در محل حضور دارند و آوار برداری در حال انجام است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان تاکید کرد: از مردم انتظار می رود که در مسیرهای منتهی به محل رفت وآمد غیر ضرور نداشته و در محل تجمع نکنند تا فرآیند امدادرسانی به نحو مناسبی انجام شود.

 

 

