معاون سیاسی امنیتی استاندار خبر داد؛
۵ شهید و ۳۵ مجروح بر اثر حمله دشمن به بروجرد/ احتمال افزایش آمار شهدا و مجروحین
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: بامداد امروز چند منزل مسکونی در بروجرد مورد اصابت قرارگرفته و تاکنون ۵ شهید و ۳۵ مجروح گزارش شده است.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز شنبه هشتم فروردین ماه اظهارداشت: احتمال افزایش آمار شهدا و مجروحین وجود دارد.
وی ادامهداد: نیروهای امدادی در محل حضور دارند و آوار برداری در حال انجام است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان تاکید کرد: از مردم انتظار می رود که در مسیرهای منتهی به محل رفت وآمد غیر ضرور نداشته و در محل تجمع نکنند تا فرآیند امدادرسانی به نحو مناسبی انجام شود.